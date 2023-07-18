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Гурманы жарят по-кентуккийски

Суд пересмотрит спор о сделках по переводу активов фирм, управлявших ресторанами KFC на Кубани

Кассационный суд на Кубани перепроверит спор между бывшими собственниками бизнеса по управлению ресторанами KFC на Кубани и его покупателями. Компании, прежде управлявшие предприятиями общепита под этим брендом, и их учредители ставят вопрос о ничтожности сделок, вытекающих из продажи бизнеса. Суды пока отказывают в этом. Эксперты считают, что спор создан искусственно и он похож на подготовку одного из истцов к банкротству, которое может последовать по иску государства.

Рассмотрение кассации по делу фирм, управлявших ресторанами KFC на Кубани, назначено на семнадцатое августа

Рассмотрение кассации по делу фирм, управлявших ресторанами KFC на Кубани, назначено на семнадцатое августа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рассмотрение кассации по делу фирм, управлявших ресторанами KFC на Кубани, назначено на семнадцатое августа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял к кассационному производству иск компаний, которые ранее управляли ресторанами KFC на Кубани (ООО «ГК "Гурман"» и другие аффилированные с ним фирмы с похожими наименованиями). На стороне истцов кроме этих юридических лиц выступают также заявившиеся учредителями ГК «Гурман» компания «Фаторес Холдинг ЛТД» (Белиз) и гражданин Латвии Метелковс Романс (инициатор кассационной жалобы). Ответчиками по делу стали бывшая учредитель компаний-истцов Светлана Попова, нынешний собственник бизнеса — петербургская компания — ООО «Амрест», налоговая служба и ряд арендодателей. В процесс также привлечены прокуратура, Росфинмониторинг и ООО «Чикен Юг», через которое выводились активы истцов. Инициаторы дела требовали применить последствия недействительности к более чем шестидесяти сделкам, как к ничтожным. Однако пока суды отказывают в иске. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Как следует из материалов дела, компании краснодарской группы «Гурман» по схеме франчайзинга с использованием товарного знака KFC (Kentucky Fried Chicken — «Жареный цыпленок из Кентукки»), принадлежащего американской корпорации Yum! Brands, вели на Кубани бизнес по управлению заведениями фастфуда.

ФНС провела проверку деятельности ГК «Гурман» с 2013 по 2015 год. По ее итогам в августе 2017 года ГК «Гурман» была привлечена к ответственности, ей было доначислено 40,6 млн руб. налогов, наложено 8,9 млн руб. штрафов, насчитано 5,9 млн руб. пеней, а также предложено внести еще 1,5 млн руб. неудержанного НДФЛ.

Ранее суды установили, что единственным учредителем и руководителем всех проверяемых организаций, входящих в группу компаний «Гурман KFC», являлась предприниматель Светлана Попова. Они пришли к выводу, что организации группы компаний «Гурман KFC» уменьшали свою валовую выручку (базу) на сумму 18-процентного НДС. Суды усмотрели здесь схему дробления бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды путем неправомерного применения спецрежимов и уклонения от уплаты налогов по общей системе налогообложения.

В материалах дела имеются сведения о том, что после начала налоговой проверки госпожа Попова создала в Санкт-Петербурге ООО «Чикен ЮГ», на которое перевела активы (в том числе интеллектуальные и арендные права) организаций, входящих в кубанскую сеть KFC. После этого она продала вновь учрежденную организацию с 21 рестораном ООО «Амрест» (сеть ресторанов AmRest) более чем за 1,1 млрд руб. Судя по реквизитам продавца, фигурирующим в материалах дела, средства переводились в один из банков Цюриха. После этого ФНС пришла к выводу о том, что целью этих операций был вывод активов для пресечения возможности обращения на них взыскания по долгам ООО «ГК "Гурман"».

В мае «Ъ» сообщил, что холдинг AmRest, управлявший ресторанами KFC в России, закрыл сделку по продаже бизнеса компании «Смарт Сервис Лтд». Сумма сделки составила €100 млн. В рамках сделки российская компания получила около 215 ресторанов KFC в России. Новый владелец обязался постепенно ребрендировать всю тысячу заведений KFC в России в Rostic›s. Двадцать пятого апреля в Москве на месте KFC открылся первый Rostic›s.

Истцы в данном процессе поставили вопрос о ничтожности цепочки сделок по отчуждению бизнеса KFC и применении последствий их недействительности. Рассмотрев эти требования, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что по большей части компании-истцы (как юридические лица) обладали информацией об этих сделках и нынешние требования противоречат их прежнему поведению, направленному на отчуждение активов, новые учредители ГК «Гурман», господин Романс и «Фаторес Холдинг ЛТД», пропустили срок исковой давности, а белизская компания и вовсе не смогла подтвердить свою правоспособность.

Консультирующий «Ъ-Кубань» арбитражный управляющий, высказавший свое мнение о существе дела на условиях анонимности, полагает, что процесс оспаривания сделок является искусственно созданным. По мнению эксперта, его основной целью является подготовка к банкротству ГК «Гурман», которое, предположительно, будет впоследствии инициировано налоговой службой из-за неуплаты выставленных требований. «Пока все удачно и неудачно. Неудачно — с формальной стороны: иск не удовлетворили. Удачно — стратегически, так как этим решением зафиксировали, что новая бизнес-структура не отвечает по долгам старой компании. Сейчас еще кассационная инстанция — и решение зафиксирует, что порядка 57 млн руб. должно единолично ООО "ГК «Гурман»" без активов»,— говорит юрист.

Кассационное рассмотрение дела в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа назначено на 17 августа.

Андрей Обнорский

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