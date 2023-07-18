Гурманы жарят по-кентуккийски

Кассационный суд на Кубани перепроверит спор между бывшими собственниками бизнеса по управлению ресторанами KFC на Кубани и его покупателями. Компании, прежде управлявшие предприятиями общепита под этим брендом, и их учредители ставят вопрос о ничтожности сделок, вытекающих из продажи бизнеса. Суды пока отказывают в этом. Эксперты считают, что спор создан искусственно и он похож на подготовку одного из истцов к банкротству, которое может последовать по иску государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение кассации по делу фирм, управлявших ресторанами KFC на Кубани, назначено на семнадцатое августа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рассмотрение кассации по делу фирм, управлявших ресторанами KFC на Кубани, назначено на семнадцатое августа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял к кассационному производству иск компаний, которые ранее управляли ресторанами KFC на Кубани (ООО «ГК "Гурман"» и другие аффилированные с ним фирмы с похожими наименованиями). На стороне истцов кроме этих юридических лиц выступают также заявившиеся учредителями ГК «Гурман» компания «Фаторес Холдинг ЛТД» (Белиз) и гражданин Латвии Метелковс Романс (инициатор кассационной жалобы). Ответчиками по делу стали бывшая учредитель компаний-истцов Светлана Попова, нынешний собственник бизнеса — петербургская компания — ООО «Амрест», налоговая служба и ряд арендодателей. В процесс также привлечены прокуратура, Росфинмониторинг и ООО «Чикен Юг», через которое выводились активы истцов. Инициаторы дела требовали применить последствия недействительности к более чем шестидесяти сделкам, как к ничтожным. Однако пока суды отказывают в иске. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Как следует из материалов дела, компании краснодарской группы «Гурман» по схеме франчайзинга с использованием товарного знака KFC (Kentucky Fried Chicken — «Жареный цыпленок из Кентукки»), принадлежащего американской корпорации Yum! Brands, вели на Кубани бизнес по управлению заведениями фастфуда.

ФНС провела проверку деятельности ГК «Гурман» с 2013 по 2015 год. По ее итогам в августе 2017 года ГК «Гурман» была привлечена к ответственности, ей было доначислено 40,6 млн руб. налогов, наложено 8,9 млн руб. штрафов, насчитано 5,9 млн руб. пеней, а также предложено внести еще 1,5 млн руб. неудержанного НДФЛ.

Ранее суды установили, что единственным учредителем и руководителем всех проверяемых организаций, входящих в группу компаний «Гурман KFC», являлась предприниматель Светлана Попова. Они пришли к выводу, что организации группы компаний «Гурман KFC» уменьшали свою валовую выручку (базу) на сумму 18-процентного НДС. Суды усмотрели здесь схему дробления бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды путем неправомерного применения спецрежимов и уклонения от уплаты налогов по общей системе налогообложения.

В материалах дела имеются сведения о том, что после начала налоговой проверки госпожа Попова создала в Санкт-Петербурге ООО «Чикен ЮГ», на которое перевела активы (в том числе интеллектуальные и арендные права) организаций, входящих в кубанскую сеть KFC. После этого она продала вновь учрежденную организацию с 21 рестораном ООО «Амрест» (сеть ресторанов AmRest) более чем за 1,1 млрд руб. Судя по реквизитам продавца, фигурирующим в материалах дела, средства переводились в один из банков Цюриха. После этого ФНС пришла к выводу о том, что целью этих операций был вывод активов для пресечения возможности обращения на них взыскания по долгам ООО «ГК "Гурман"».

В мае «Ъ» сообщил, что холдинг AmRest, управлявший ресторанами KFC в России, закрыл сделку по продаже бизнеса компании «Смарт Сервис Лтд». Сумма сделки составила €100 млн. В рамках сделки российская компания получила около 215 ресторанов KFC в России. Новый владелец обязался постепенно ребрендировать всю тысячу заведений KFC в России в Rostic›s. Двадцать пятого апреля в Москве на месте KFC открылся первый Rostic›s.

Истцы в данном процессе поставили вопрос о ничтожности цепочки сделок по отчуждению бизнеса KFC и применении последствий их недействительности. Рассмотрев эти требования, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что по большей части компании-истцы (как юридические лица) обладали информацией об этих сделках и нынешние требования противоречат их прежнему поведению, направленному на отчуждение активов, новые учредители ГК «Гурман», господин Романс и «Фаторес Холдинг ЛТД», пропустили срок исковой давности, а белизская компания и вовсе не смогла подтвердить свою правоспособность.

Консультирующий «Ъ-Кубань» арбитражный управляющий, высказавший свое мнение о существе дела на условиях анонимности, полагает, что процесс оспаривания сделок является искусственно созданным. По мнению эксперта, его основной целью является подготовка к банкротству ГК «Гурман», которое, предположительно, будет впоследствии инициировано налоговой службой из-за неуплаты выставленных требований. «Пока все удачно и неудачно. Неудачно — с формальной стороны: иск не удовлетворили. Удачно — стратегически, так как этим решением зафиксировали, что новая бизнес-структура не отвечает по долгам старой компании. Сейчас еще кассационная инстанция — и решение зафиксирует, что порядка 57 млн руб. должно единолично ООО "ГК «Гурман»" без активов»,— говорит юрист.

Кассационное рассмотрение дела в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа назначено на 17 августа.

Андрей Обнорский

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