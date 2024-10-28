«Лихие» не отпускают

Киноиндустрия продолжает зарабатывать на тематике девяностых. Спустя год после взрывной популярности «Слова пацана», на российских стримингах появился очередной сериал о криминальном прошлом — «Лихие». Режиссером выступил Юрий Быков. По сюжету егерь из Хабаровского края уезжает на заработки и сталкивается с группировкой «Общак». Критики называют историю про бандитские разборки банальной, а главного героя — безликим. Впрочем, они также отмечают яркую игру актеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Продюсерская компания «Среда» Фото: Продюсерская компания «Среда»

С чем связан тренд на тематику 90-х и не надоел ли он аудитории? Кинокритик Иван Афанасьев считает, что зрителей привлекает схожесть той неоднозначной эпохи с современными тенденциями в обществе: «Под ностальгией можно было бы подразумевать, допустим, "Бригаду", в которой эти ребята были такие молодцы, красивые, мужественные, дружба и все такое. "Слово пацана", как и "Лихие", показывают обратную сторону глянцевой истории про 1990-е, где за этими людьми всегда стоит зло, жестокость, кровь и смерть. Это портрет времени жирными мазками, который показывает преступную деятельность как она есть: там люди долго не живут, а если живут, то они перестают быть людьми. Именно поэтому я не могу употребить слово "ностальгия", ностальгия — это когда хорошим воспоминаниям предаешься.

Сможет ли фильм зацепить молодую аудиторию? Под молодежью мы в данном случае подразумеваем взрослых людей до 30 лет, они рефлексируют, смотрят на то, что происходит сейчас. Конкретно этот сериал проводит параллель между 1990-ми и нынешним временем и показывает, что мы продолжаем расхлебывать это все. В силу того, что главенство закона сейчас как будто ослабляется, все и вспоминают 90-е. Тем более Юрий Быков снимает именно для поколения условных миллениалов, это, наверное, как для условного поколения бумеров Алексей Балабанов. Народный режиссер, который делает очень кондовое кино про актуальную российскую современность».

Есть и другая популярная отсылка к прошлому, которую используют в современных сюжетах, собеседники “Ъ FM” приводят в пример победы советских спортсменов. Например, недавно на платформах вышел сериал «Игры», посвященный Олимпиаде-80. Впрочем, рост интереса аудитории к подобному контенту эксперты связывают с отсутствием большого числа зарубежных премьер.

На спрос влияет стремление аудитории уйти от реальности, объясняет кинопродюсер и дистрибутор Владислав Пастернак. Вектор, по его мнению, поменяется не скоро: «С точки зрения нашей современной политики, 1990-е были лихие, так и называется сериал. Это пропагандистское пиар-клише, которое давно установилось, но в то же время девяностые — это время абсолютной свободы, переходящей в анархию, когда не было ни правил, ни понимания вообще, что происходит, то есть время конфликтов, время проблем, такой своеобразный ад.

Но для кино погружение героев в ад — это всегда очень хорошо, поэтому тема 1990-х будет и дальше мифологизироваться.

У нас сейчас эпоха сказок, будь то "Чебурашка" или "Огниво", или "По щучьему велению", будет у нас зимой "Волшебник Изумрудного города", этой весной была премьера "Мастера и Маргариты" — тоже, в общем, своего рода фэнтези сказка. Это эскапизм: публика не хочет смотреть про настоящее время, она предпочитает смотреть какие-то сказочные миры. Девяностые, несмотря на то, что для многих страшная, но все-таки тоже сказка, потому что время прошло и не вернется.

Сейчас у нас 50 сказок в работе в России, огромные фильмы, которые в принципе призваны заменить Голливуд. Самое главное, когда случится следующий прорыв, а они примерно происходят раз в семь лет, я думаю, что должен появиться какой-то гений, это не просчитываемо. Например, "Чебурашка", который собрал 22 млн зрителей, породил целое направление сказочных фильмов с компьютерными персонажами в кадре. Сейчас у нас будут и "Гномы", и "Домовенок Кузя"».

По данным «Кинопоиска», в топе самых востребованных сериалов «Тригер», «Беспринципные», «Дом Дракона», а также новый сезон «Папиных дочек», проект начали выпускать 17 лет назад.

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Елена Тюленева