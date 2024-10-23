Сгущая сказки

В прокат выходит фильм Александра Войтинского «Огниво» — плод неуемной фантазии отечественных кинематографистов, довольно далеко ушедшей от одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Уроки и намеки из картины пыталась извлечь Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатели фильма придали приключениям горе-солдата (Роман Евдокимов) не датский, а русский колорит

Фото: «Централ Партнершип» Создатели фильма придали приключениям горе-солдата (Роман Евдокимов) не датский, а русский колорит

Фото: «Централ Партнершип»

Сказочный бум на российских киноэкранах продолжается. Еще три-четыре года назад масштабные фэнтезийные истории для детей и их родителей выходили в лучшем случае раз в год, поближе к новогодним каникулам (несколько лет эту нишу занимала франшиза «Последний богатырь» российского подразделения компании Disney). Но после беспрецедентного кассового успеха «Чебурашки» (2022) сказка превратилась в самый популярный и востребованный жанр. «По щучьему велению», вышедший в прокат в октябре прошлого года, собрал почти 2,5 млрд рублей, «Бременские музыканты», занявшие лакомую дату 1 января,— более 3 млрд. Выход «Летучего корабля» в марте этого года прискорбно совпал с трагедией в «Крокусе», но это не помешало картине преодолеть отметку в 1 млрд рублей.

Когда аудитория устанет от сказок, как это произошло в Голливуде с фильмами-комиксами, предсказать сложно. По крайней мере пока кинематографисты настроены оптимистично, и их в этом охотно поддерживает государство, выделяя на сказки средства через Фонд кино. На проходившем в июле фестивале нового российского кино «Горький fest» было объявлено, что в работе находятся 70 фильмов-сказок, так что оскудения этого потока в скором времени не предвидится.

Компания СТВ продюсера Сергея Сельянова стояла у его истоков, когда это, как говорится, еще не было мейнстримом. Именно она продюсировала успешные анимационные франшизы про трех богатырей (2004–2024) и Ивана-царевича и Серого волка (2011–2024). Игровую сказочную линейку студия начала «Коньком-Горбунком» в 2021 году, а продолжила тем самым «По щучьему велению», который делала та же команда, что нынешнее «Огниво»: режиссер Войтинский, сценарист Александр Архипов, оператор Дмитрий Шебунин, композитор Сергей Луран, художник-постановщик Анастасия Каримулина, художники по костюмам Надежда Васильева и Ольга Михайлова. Васильева, кстати, работала и над костюмами «Летучего корабля», из-за чего персонажи всех трех фильмов, вроде бы таких разных, кажутся жителями одной вселенной с несколько безумными модами.

Если «По щучьему велению» в основном следовал канве народной сказки про щуку и Емелю, оживляя ее включениями из других историй и подмигиваниями современности, то «Огниво» лишь «вдохновлено» текстом Андерсена. От него в фильме остались только собственно огниво, исполняющее желания (но совсем не так, как у классика), и род занятий главного героя Ивана (Роман Евдокимов), да и то лишь условно. Вообще-то Ваня — мошенник и проходимец, но благодаря стечению обстоятельств надевает солдатскую форму и даже попадает на войну, причем дважды. В первый раз он трусливо пытается дезертировать, зато во второй отважно бросается в атаку, хотя даже не знает, с кем и за что воюет.

Также в картине имеется слепая принцесса, то есть, простите, царевна Даша (Антонина Бойко), которая не думает ни о каких женихах, ведь ей всего двенадцать, но умеет фехтовать палкой; ее отец — царь Берендей (Алексей Фаддеев) и мать — царица Настасья (Ирина Старшенбаум); злодеи Лиходей (Виталий Хаев) и Балалай (Михаил Трухин), плетущие козни против венценосной семьи; волшебник (Владимир Носик) с книгой заклинаний; говорящая механическая лошадь; живущие под землей гномы, которых почему-то называют гмурами; птицы Гамаюн и Алконост, тоже говорящие (обеих играет Ирина Горбачева в перьях). А еще французский воздухоплаватель Жан (Ян Цапник), чье появление не объяснимо вообще никакой логикой, пусть даже и сказочной.

Все это нанизано на традиционный сказочный нарратив: Ваня должен помочь царевне, избавив ее мать от заклятия, наложенного Лиходеем, а в процессе превратиться из лентяя и обманщика в честного удальца. Но события, каждое из которых довольно слабо связано с предыдущими, и персонажи напиханы в сюжет так плотно, что у зрителей, с одной стороны, нет возможности выдохнуть, а с другой — они успевают утомиться от мелькания лиц, локаций, костюмов и всяческих кунштюков. И даже странно, что картина не выходит под Новый год — больше всего она похожа именно что на похмельный обед 1 января, когда остатки оливье соседствуют в одной тарелке с куриной ногой, селедкой под шубой и куском торта.