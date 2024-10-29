Пальме жирно не будет

Увеличение сроков морских перевозок из Индонезии и рост мировых цен на пальмовое масло на 20–25% привели к снижению его импорта в Россию по итогам января—сентября почти на 9%. Это может сказаться на бизнесе кондитеров, использующих продукт в производстве конфет с начинками и недорогого шоколада. На фоне растущего спроса участники рынка уже чувствуют рост цен на ингредиент и его нехватку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Willy Kurniawan / Reuters Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Импорт пальмового масла в Россию в январе—сентябре 2024 года составил 638 тыс. тонн, сократившись на 8,7% год к году, подсчитали в Масложировом союзе России. Динамику связывают с логистическими трудностями: если в прошлом году танкер из Индонезии шел в российские порты в среднем 40–60 дней, сейчас этот срок увеличивается.

О наличии проблем с поставками пальмового масла в материалах на основе своих операционных результатов сообщает и «Русагро». Удлинение маршрутов поставок этого продукта привело к сокращению в третьем квартале производства промышленных жиров, их продажи в июле—сентябре снизились на 34% год к году, до 67 тыс. тонн, отмечают в компании. В «Эфко» пояснили “Ъ”, что тропическое сырье поставляется танкерами крупными партиями по 30–40 тыс. тонн. Изменение времени прибытия каждого из них может влиять на объемы.

На Индонезию, согласно Масложировому союзу, в январе—сентябре текущего года пришлось 98% объема импорта (626 тыс. тонн), доля Малайзии — 1% (9 тыс. тонн), Италии — 0,3%, Нидерландов — 0,1%.

Из европейских стран переработанное пальмовое масло в небольших объемах завозят кондитеры, отмечают в организации.

Директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Роман Соколов говорит, что в 2024 году из-за угрозы судоходству в Красном море срок поставок грузов из Юго-Восточной Азии вырос в среднем на две недели: многие операторы были вынуждены развернуть маршруты своих судов через мыс Доброй Надежды (ЮАР), избегая Суэцкого канала, поясняет он. Контейнерные перевозки из Юго-Восточной Азии в Россию до 2022 года, по словам Романа Соколова, шли по мировой сети, но сейчас такой возможности нет. «Контейнер не меняет судно, заходя по дороге по все транзитные порты, каждый из которых предполагает ориентировочную задержку на четыре дня»,— поясняет он.

Не в пользу импорта играет растущая стоимость пальмового сырья, но заменить его практически нечем, говорит собеседник “Ъ” на масложировом рынке. Хотя в ЦЦИ не исключают, что частично переработчики сейчас могут делать выбор в пользу подсолнечного. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что за год цены экспортеров на пальмовое масло выросли на 20–25%. Это связано в том числе с неурожаем и снижением производства в Индонезии.

Ключевые потребители переработанного пальмового масла в России — кондитерские производства, приобретающие жиры на его основе.

В начинках для шоколада и конфет их содержание 30–40%, говорит президент фабрики «Победа» Виталий Муравьев. В недорогом шоколаде содержание пальмового масла, по его словам, может быть до 5%. В дорогом шоколаде обычно только какао-масло.

Господин Муравьев обращает внимание на то, что из-за увеличения в три-пять раз за год цен на какао-продукты спрос смещается в пользу бюджетной продукции, где их доля меньше. Это сказывает на производстве. «Сейчас профицит дорогого какао-масла и небольшая нехватка пальмового масла»,— говорит он. Другой собеседник “Ъ” поясняет, что заменить пальмовые жиры производители не могут.

Для кондитеров, по словам источника “Ъ”, российские жиры на основе пальмового масла подорожали более чем на 20% с августа этого года. В молочной промышленности пальмовые жиры, по словам гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, используются для жиросодержащих продуктов, например творога и масла. Но пока производители не сталкивались с проблемами при их закупках. В Масложировом союзе рассчитывают, что импорт пальмового масла восстановится в ближайшее время до объемов прошлого года.

Александра Мерцалова