Бывшего вице-мэра Сочи разыскивают по подозрению в превышении полномочий

Экс-заместителя главы Сочи Ирину Романец с июля 2024 года ищут по подозрению в превышении должностных полномочий. На это днем 28 октября обратили внимание в СМИ и соцсетях. В пресс-службе УВД курорта «Ъ-Сочи» подтвердили информацию о розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УВД Сочи Фото: УВД Сочи

Как сказано в ориентировке, госпожу Романец разыскивают в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело возбудили 3 мая 2024 года.

Ирина Романец покинула пост вице-мэра Сочи в январе 2019 года по собственному желанию. Должность она занимала с 2008 года. СМИ писали, что незадолго до увольнения у чиновницы прошли обыски: их причины не сообщались, а никаких обвинений госпоже Романец не предъявляли.

В октябре 2019 года Ирина Романец стала руководителем аппарата мэрии Ялты. В конце 2020 года она стала директором департамента внутренней политики администрации Краснодара, но уже в феврале 2021 года ушла с этой должности. В марте того же года госпожа Романец возглавила департамент культуры Севастополя.

Ирина Романец родилась в 1966 году в Узбекской ССР. В 1987 году с отличием окончила Челябинский государственный институт культуры. В 2001 году также окончила Краснодарский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

Вячеслав Рыжков