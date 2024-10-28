Фото дня: 28 октября

Протесты в Тбилиси, война в Израиле и другие события — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лондон. Сторонник ультраправого активиста Томми Робинсона возле здания Королевского суда Вулиджа Фото: Reuters / Isabel Infantes Тавр, Германия. Автомобильная дорога из Франкфурта Фото: Michael Probst / AP Нагария, Израиль. Клубы дыма от работы израильских ПВО Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Хан-Юнис, Газа. Палестинцы в очереди к пекарне Фото: Reuters / Mohammed Salem Тбилиси. Сторонники оппозиции на протестной акции у парламента Грузии Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Иерусалим, Израиль. Акция протеста против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху Фото: Ohad Zwigenberg / AP Нью-Касл, США. Президент Джо Байден (в центре) на досрочных выборах нового главы государства Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Следующая фотография 1 / 7 Лондон. Сторонник ультраправого активиста Томми Робинсона возле здания Королевского суда Вулиджа Фото: Reuters / Isabel Infantes Тавр, Германия. Автомобильная дорога из Франкфурта Фото: Michael Probst / AP Нагария, Израиль. Клубы дыма от работы израильских ПВО Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Хан-Юнис, Газа. Палестинцы в очереди к пекарне Фото: Reuters / Mohammed Salem Тбилиси. Сторонники оппозиции на протестной акции у парламента Грузии Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Иерусалим, Израиль. Акция протеста против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху Фото: Ohad Zwigenberg / AP Нью-Касл, США. Президент Джо Байден (в центре) на досрочных выборах нового главы государства Фото: Manuel Balce Ceneta / AP