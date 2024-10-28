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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 28 октября

Запоминающиеся кадры понедельника

Протесты в Тбилиси, война в Израиле и другие события — в фотогалерее «Ъ».

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Лондон. Сторонник ультраправого активиста Томми Робинсона возле здания Королевского суда Вулиджа

Лондон. Сторонник ультраправого активиста Томми Робинсона возле здания Королевского суда Вулиджа

Фото: Reuters / Isabel Infantes

Тавр, Германия. Автомобильная дорога из Франкфурта

Тавр, Германия. Автомобильная дорога из Франкфурта

Фото: Michael Probst / AP

Нагария, Израиль. Клубы дыма от работы израильских ПВО

Нагария, Израиль. Клубы дыма от работы израильских ПВО

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Хан-Юнис, Газа. Палестинцы в очереди к пекарне

Хан-Юнис, Газа. Палестинцы в очереди к пекарне

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Тбилиси. Сторонники оппозиции на протестной акции у парламента Грузии

Тбилиси. Сторонники оппозиции на протестной акции у парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Иерусалим, Израиль. Акция протеста против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Иерусалим, Израиль. Акция протеста против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Нью-Касл, США. Президент Джо Байден (в центре) на досрочных выборах нового главы государства

Нью-Касл, США. Президент Джо Байден (в центре) на досрочных выборах нового главы государства

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

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Лондон. Сторонник ультраправого активиста Томми Робинсона возле здания Королевского суда Вулиджа

Фото: Reuters / Isabel Infantes

Тавр, Германия. Автомобильная дорога из Франкфурта

Фото: Michael Probst / AP

Нагария, Израиль. Клубы дыма от работы израильских ПВО

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Хан-Юнис, Газа. Палестинцы в очереди к пекарне

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Тбилиси. Сторонники оппозиции на протестной акции у парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Иерусалим, Израиль. Акция протеста против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Нью-Касл, США. Президент Джо Байден (в центре) на досрочных выборах нового главы государства

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

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