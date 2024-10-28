Макс Ферстаппен посидел на дорожке

Победителем Гран-при Мехико, завершившегося ночью в воскресенье, стал испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс, покидающий по завершении сезона «Скудерию». Но главные события в гонке развивались все-таки у него за спиной. А там шла битва Макса Ферстаппена и Ландо Норриса за титул. Формальным победителем оказался Норрис — гонщик McLaren финишировал вторым, в то время как лидер Red Bull, утомивший уже всех своей крайне агрессивной манерой вождения, получил 20 секунд штрафа и оказался только шестым. На деле и Ферстаппен может записать эту гонку себе в актив — ему удалось помешать Норрису выиграть, а значит, британец отгрыз от отставания от голландца только 10 очков; в запасе у Ферстаппена за четыре этапа до финиша еще 47.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макс Ферстаппен (Red Bull) (впереди) и Ландо Норрис (McLaren) на трассе Гран-при Мехико

Фото: Eduardo Verdugo / AP Макс Ферстаппен (Red Bull) (впереди) и Ландо Норрис (McLaren) на трассе Гран-при Мехико

Фото: Eduardo Verdugo / AP

После Гран-при Мехико поводов для разговоров и у болельщиков, и у гонщиков, и у боссов команд хватало. А это яркий индикатор того, что гонка удалась.

Так, многочисленные поклонники Ferrari уже вторую неделю подряд имеют возможность смаковать выступление своей команды.

«Красные» отметились дублем в Остине на Гран-при США (тогда первым был Шарль Леклер, вторым — Карлос Сайнс). На этот раз победа досталась уже испанцу, проведшему блестящую гонку, Леклер был третьим. Получается, что за сезон гонщики итальянской команды выиграли уже пять этапов, сравнявшись по этому показателю с представителями McLaren. При этом «Скудерия» очень близко, на расстояние всего в 29 очков, подобралась к британцам в зачете Кубка конструкторов (от мест команд в нем зависит распределение призовых выплат). И пусть у того же Леклера, идущего в общем зачете третьим, совсем немного шансов на титул (от лидирующего в чемпионате Ферстаппена он отстает на внушительный 71 балл), но вот Кубок конструкторов Ferrari, если будет и дальше так выступать, может забрать, оттеснив на второе место McLaren. В последний раз этот трофей «Скудерия» брала еще в 2008 году. К слову, тогда гонщик «красных» также не был чемпионом — Фелипе Масса всего один балл уступил Льюису Хэмилтону.

Ничуть не меньше поводов для обсуждений было и у болельщиков McLaren.

Но тут, скорее, оказалось больше причин для негодования, чем для радости. К слову, это негодование началось еще после Гран-при США, где Ферстаппен в своем фирменном стиле вышвырнул за пределы трассы Ландо Норриса. Да так технично, что не ему, а британцу выписали пятисекундный штраф, поставивший гонщика McLaren в итоговой классификации ниже голландца.

Общественность требовала что-то с этим сделать. Под общественностью подразумеваются в первую очередь сами гонщики. Они, как рассказал один из руководителей Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA) Джордж Рассел, призвали Международную автомобильную федерацию (FIA) пересмотреть рекомендации стюардам, с тем чтобы те жестче наказывали за инциденты, подобные техасскому. В FIA соглашались, но хотели подкорректировать правила только со следующего сезона. GPDA настаивала на немедленных изменениях — и настояла. «Только 1 из 20 гонщиков был против»,— отметил Рассел, не назвав имя отступника. Нетрудно догадаться, кто это был.

Как бы то ни было, а новые рекомендации судьям тут же ударили по Ферстаппену.

На старте он стоял вторым, после старта выскочил в лидеры, но ненадолго. Ведь темпа его Red Bull не хватало, чтобы сдерживать дышавшего в затылок Сайнса. Впрочем, с ним голландец и не думал бороться. В чемпионате у него только один противник — Норрис. И вот когда уже лидер McLaren попытался объехать трехкратного чемпиона мира, началось самое интересное. Всего за один круг Ферстаппен дважды чуть не снес Норриса («Еще бы секунда, и я бы улетел в стену!» — кричал британец по радиосвязи). В первом случае он снова не оставил ему места в повороте, выдавив за пределы трассы, во втором — еще и проигранную позицию вернул себе, опять же проехав вне трека. И пока Ферстаппен и Норрис бодались, вперед просочился Леклер.

За каждый финт голландцу выписали по десять секунд (реагировал он на них нетипично спокойно, словами: «Впечатляюще» и «Интересно»), которые ему предстояло отбыть на пит-стопе.

Но главное ведь то, что Норрис физически оставался позади Ферстаппена. И он, кажется, просто боялся бросаться в еще одну атаку, не без оснований опасаясь столкновения и схода. Для Ферстаппена даже взаимный сход был бы отличным вариантом, который позволил бы ему сохранить отрыв в 57 очков. Так и пришлось британцу ждать, пока Ферстаппен не уедет на пит-стоп.

А тем временем Сайнс и Леклер отрывались все дальше и дальше. Потом, когда Норрис все же избавится от угрозы прямой конфронтации с Ферстаппеном и бросится в погоню за Ferrari, окажется, что времени упущено слишком много. Леклера Норрис все-таки обогнал, но, чтобы дотянуться до Сайнса, ему просто не хватило кругов. В итоге вместо весьма вероятных 25 очков Норрису пришлось довольствоваться 18; Ферстаппен же даже со своим штрафом был шестым. Иными словами, дефицит британец сократил только на 10 очков.

Уже после гонки начался обмен мнениями представителей противоборствующих сторон.

Главный исполнительный директор McLaren Зак Браун отметил, что аплодирует решениям FIA, потому как «хватит это терпеть». Босс Red Bull Кристиан Хорнер, в свою очередь, говорил о том, что это не Ферстаппен нарушитель, а Норрис — провокатор. Дескать, он намеренно тормозил перед поворотами настолько поздно, что в принципе не мог бы вписаться в поворот, а значит, просто сам создавал опасную ситуацию. Сам Норрис рассказывал о том, что готов к жесткой борьбе, но честной, а не такой, как в последнее время, когда только и приходится думать, как бы увернуться от столкновения. И только Ферстаппен сказал, что ему вообще все равно, что там было со штрафами, а также дал понять, что свой подход к гонкам менять не намерен. Отвечая на вопрос, будет ли он вести себя иначе, если такая ситуация повторится, он шутя заявил: «Может, выпью чего-нибудь на пит-стопе. Машина 20 секунд простояла. Времени у меня было достаточно».

Пока у Ферстаппена действительно сохраняется возможность несильно переживать по поводу происходящего — от Норриса его отделяют 47 очков. До конца чемпионата осталось четыре гонки (из них две — с субботними спринтами). Даже если на каждом этапе Норрис будет, как в Мексике, сокращать дефицит на десять очков, Ферстаппен станет чемпионом мира. Другое дело, что права на грубую ошибку у голландца нет. Одна проваленная гонка — и его положение станет критическим.

Александр Петров