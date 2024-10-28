Обвиняемый в убийстве капитана Ржицкого выступил с последним словом

Как стало известно «Ъ-Кубань», в Краснодарском краевом суде выступил с последним словом гражданин Украины и России Сергей Денисенко, который обвиняется в убийстве бывшего командира подводной лодки Черноморского флота «Краснодар» Станислава Ржицкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Ржицкий

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Станислав Ржицкий

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Сергей Денисенко вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Он отметил, что действовал по принуждению украинских спецслужб, так как опасался за безопасность сына, который живет в Туапсе и считает своей родиной Россию. Ранее Сергей Денисенко попросил прощения у родственников погибшего Станислава Ржицкого и обратился к суду с просьбой назначить ему наказание меньше, чем запросил прокурор.



После последнего слова суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Оглашение вердикта, предварительно, состоится завтра, 29 октября.

Гособвинение запросило для подсудимого 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Прокурор отметил, что Сергей Денисенко заслуживает пожизненного лишения свободы, но в силу возраста — 65 лет — назначить такое наказание по закону невозможно. Государственный обвинитель просил суд признать подсудимого виновным в убийстве, незаконном хранении оружия и государственной измене, так как на момент совершения преступления он являлся гражданином РФ.

Капитан второго ранга Станислав Ржицкий ранее командовал подводной лодкой Черноморского флота «Краснодар», а в последние годы работал заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара. Сергей Денисенко до начала СВО жил на территории Украины и был тренером по каратэ, затем он переехал в Россию и получил гражданство РФ. Следствие полагает, что в октябре 2022 года спортсмен вступил в организованную группу, руководитель которой поручил ему убить Станислава Ржицкого.

Станислав Ржицкий был застрелен утром 10 июля 2023 года в безлюдном месте краснодарского парка Затон.

Лия Пацан