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В Оренбуржье женщина и ребенок пострадали при разгерметизации газового баллончика

В Сорочинске сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия с разгерметизацией газового баллончика. По данным полиции, пострадала местная жительница и ее семилетний сын.

Ребенок был госпитализирован с термическим ожогом лица, туловища, верхней и нижней конечности 1-2 степени. Также в лечебное учреждение была доставлена его мать. У женщины диагностировали ожоги лица и правой верхней и нижней конечности 1-2 степени.

По предварительным данным, глава семейства разжигал баню и забыл газовый баллончик в предбаннике. Из-за нагревания произошла его разгерметизация, в этот момент в помещении были его жена и сын.

По результатам проводимой проверки сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение.

Андрей Сазонов

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