Печать для миллениала

Россияне стали чаще подписывать документы с помощью электронной подписи. По данным исследования компании Sign.Me, занимающейся разработкой сервисов для этой отрасли, такой возможностью пользуются 57% молодых людей в возрасте до 35 лет, среди людей старше, в возрасте от 36 лет, эта технология менее популярна, но также востребована, ею пользуются 40% респондентов. По мнению опрошенных «Ъ-Review» экспертов, объем этого рынка сегодня исчисляется миллиардами и в ближайшие годы будет только расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Поделенный государством

На рынке цифровых подписей, по словам опрошенных «Ъ-Review» экспертов, сегодня представлено три основных продукта. Простая электронная подпись, усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП), а также усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Простую подпись можно получить при регистрации на сайте или в мобильном приложении банка. Неквалифицированная подпись более защищена, она сделана с использованием криптографии. Самая сложная подпись — квалифицированная, ее могут выдавать только аккредитованные удостоверяющие центры. Часто последнюю подпись используют юрлица при подписании важных документов.

Всего в России сегодня работает 46 удостоверяющих центров, имеющих право выдавать цифровую подпись. Рынок буквально поделен между крупными банками, государственными корпорациями и небольшим числом независимых игроков, представленных IT-компаниями. Среди них в том числе центры Т-Банка, Альфа-банка, ВТБ, «Вымпел-Коммуникации», структуры «Сбера» и «Газпрома». Также свой удостоверяющий центр есть у дочерней структуры «Росатома» — «Гринатома», у IT-компаний «Тензор» и «Атлас-Карт».

Исходно на рынке цифровых подписей было более 500 игроков, однако с 2021 года их число сократилось в 10 раз, рассказывает руководитель удостоверяющего центра компании «Контур» Дмитрий Покрышкин. «Государство провело укрупнение, требования к игрокам повысились. Например, собственный капитал, которым должна обладать компания, желающая войти на этот рынок, был повышен до 1 млрд руб. Хотя до изменений было достаточно 7 млн руб. Также государство стало требовать оформлять страховку для каждой точки выдачи электронных подписей»,— объясняет он. В результате «новые игроки не появляются, правда, и новых укрупнений тоже нет», отмечает директор по развитию бизнеса и работе с партнерами компании «КриптоПро», занимающейся разработкой решений в области безопасности для этого рынка, Павел Луцик.

Вместе с тем в ближайшем будущем число аккредитованных удостоверяющих центров может еще уменьшиться, считает управляющий директор Совкомбанка Ярослав Черешнев. Когда у некоторых игроков подойдет срок окончания действия аккредитации, часть из них может отказаться от ее продления, считает он.

Рынок электронных подписей сегментирован: он разделен на B2G (госсектор), B2B (корпоративный сектор) и B2C (потребительский сектор). В B2G и B2B используют усиленную квалифицированную электронную подпись, которая наиболее строго регламентирована государством, рассказывает коммерческий директор Sign.Me Тимур Алексеев. В сегменте B2C используют усиленную неквалифицированную электронную подпись и простую электронную подпись.

По словам господина Алексеева, в сфере B2G и B2B электронный документооборот вошел в привычку. УНЭП может храниться на токенах или на мобильном устройстве, например в отдельном приложении или на специальных сервисах. Разработка мобильной электронной подписи — сложный процесс, на рынке есть всего три профильных разработчика, рассказывает Тимур Алексеев.

Он отмечает, что в B2G- и B2B-сегменте не ожидается никаких радикальных изменений, рынок уже сформирован. На рынок B2G выходят сегодня только разработчики УКЭП, а также IT-компании, создающие смежные решения. Зато сегмент B2C только начинает развиваться, он освоен максимум на 0,5%. «Ожидается, что данный сегмент будет значительно больше, чем B2G и B2B. В России около 7 млн юрлиц и ИП, а их клиенты — все экономически активное население, около 76 млн человек»,— говорит эксперт. Тимур Алексеев отмечает, что в ближайшие пять лет будет оцифровано 50% всего документооборота между бизнесом и клиентами-физлицами. Это, по его мнению, даст импульс развитию рынка.

За восемь месяцев 2024 года, по словам Ярослава Черешнева, в России было выпущено 12 млн сертификатов электронной подписи. Один из крупных игроков на этом рынке удостоверяющий центр компании «Контур» сообщил, что за девять месяцев текущего года выпустил 1,2 млн сертификатов квалифицированной и неквалифицированной электронной подписи. По этому показателю центр находится на шестом месте среди коммерческих удостоверяющих центров. Остальные удостоверяющие центры не ответили на запрос «Ъ-Review» о числе выпущенных подписей.

Защита и нападение

Рост рынка электронных подписей сегодня сдерживают опасения клиентов относительно безопасности, говорят опрошенные участники отрасли. Ситуацию усугубляют хакерские атаки на удостоверяющие центры. Одна из таких атак, о которой стало известно, была совершена в ночь на 11 сентября. Киберпреступники организовали атаку на удостоверяющий центр «Основание», чьи филиалы находятся в 60 регионах страны.

Вместе с тем, по словам опрошенных «Ъ-Review» экспертов, сервисы данных центров, как и сами электронные подписи, достаточно хорошо защищены. В последних используются новейшие криптографические решения как для ПК, так и для мобильных устройств. Например, электронные подписи на мобильных телефонах защищают с помощью технологии разделенного ключа. Также ведется разработка аппаратных криптографических модулей (HSM-модулей) для защиты ключей критически важных систем, рассказывает директор по развитию «КриптоПро» Павел Смирнов.

Мошенникам, по словам господина Смирнова, редко удается украсть криптографические ключи. Они чаще стараются перехватить управление компьютером. Самая же частая схема — это когда мошенникам удается выдать себя за другое лицо и получить за него ключ и сертификат электронной подписи в удостоверяющем центре. С этими схемами борются, однако победить их пока не удается. Поэтому наиболее крупные клиенты переводятся в государственные удостоверяющие центры, которые считаются безопаснее, заключает Павел Смирнов.

Бухгалтерия на цифре

Чаще всего электронными подписями в России пользуются генеральные директора и топ-менеджеры — 82% из них прибегают к этому инструменту, выяснили Sign.Me. Кроме того, электронная подпись есть у 73% бухгалтеров и 61% индивидуальных предпринимателей. Как правило, эти специалисты используют электронные подписи для открытия юрлиц и подачи отчетности в госорганы. Также электронную подпись применяют 70% IT-специалистов.

Самая популярная сфера, где чаще всего пользуются такими подписями,— это банковская (64% работников используют цифровые подписи), автомобильно-логистическая (63% работников) и сфера недвижимости (60% работников).

В Sign.Me связывают рост популярности электронных подписей в сегменте B2C с появлением сервисов, которые помогают вести документооборот с физлицами. А также с сокращением затрат компаний, которым, к примеру, больше не надо тратить деньги на архивное хранение бумаги.

Опрошенные «Ъ-Review» эксперты отмечают, что физлица сегодня могут использовать электронные подписи для заверения налоговых документов, совершения сделок и других действий на «Госуслугах». Например, с помощью электронной подписи можно покупать или продавать квартиру. Такие сделки проводятся с помощью квалифицированной электронной подписи через Росреестр. Также электронная подпись дает возможность покупателю проверить данные об объекте недвижимости, его чистоту, запросив соответствующие данные у госорганов. Кроме того, электронная подпись позволяет фрилансерам удаленно заключать договоры с заказчиками. Также с помощью электронной подписи можно получить банковские услуги, например оформить кредит. И даже дистанционно подать иск в суд.

Компаниям электронные подписи дают еще более широкие возможности. Например, с их помощью можно участвовать в электронных торгах, в том числе в госзакупках. Без электронной подписи бизнес не сможет получить госконтракт. Подпись нужна на всех этапах торгов — начиная от регистрации на них.

Другая возможность — перевод документооборота с госорганами в электронный вид. Электронная подпись позволяет сдавать отчетность и отправлять запросы в госорганы. К примеру, с ее помощью можно подавать отчеты в Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд России, Росстат, ЦБ, Федеральную таможенную службу.

Также с помощью электронной подписи можно подписать контракты с контрагентами из других регионов, не проводя с ними очные встречи. Или можно провести дистанционно банковские операции, к примеру оплатить торговый сбор, какой-то налог, совершить от имени юрлица банковский перевод.

Эксперты считают, что рынок цифровых подписей продолжит расти. По словам господина Черешнева, в ближайшее время число людей, пользующихся этой услугой, увеличится не менее чем на 20%. По оценкам же начальника удостоверяющего центра САО «РЕСО-Гарантия» Владлена Скворцова, рынок электронных подписей будет расти минимум на 30% в год. Это связано с ростом числа электронных сервисов и документов на Едином портале государственных услуг.

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Александр Столяров