Индекс российских гособлигаций обновил минимум с 2014 года

Индекс гособлигаций России (RGBI) впервые с 17 декабря 2014 года опустился ниже 98,21 пункта. Согласно данным торгов на Мосбирже, в 12:18 по мск стоимость облигаций федерального займа снизилась на 0,97%, до 97,49 пункта.

Индекс гособлигаций обновил почти десятилетний минимум сразу после начала торгов. В 10:01 индекс RGBI снижался на 0,27%, до 98,17 пункта. К 10:38 по мск индекс гособлигаций ускорил снижение, опустившись до 97,71 пункта (-0,74%).

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Индекс Мосбиржи в это же время находился на отметке 2633,45 пункта (-1,01%). Индекс РТС составил 866,98 пункта (-1,01%).

Индекс гособлигаций отражает динамику цен облигаций федерального займа, выпускаемых Минфином России. По состоянию на 28 октября 2024 года в индекс входят 25 гособлигаций.