ВТБ повысил максимальную ставку по рублевым депозитам

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) поднял уровень максимальной ставки по депозитам в рублях сроком на полгода на 1 п. п., до 22%. На срок три или 12 месяцев клиенты получат до 21% годовых.

Пресс-служба ВТБ также сообщила, что при открытии депозита по программе долгосрочных сбережений ставка составит до 28% годовых. Получить такие условия депозита клиенты смогут при оформлении услуг по программе от негосударственного пенсионного фонда (НПФ) банка.

«Ключевая ставка впервые составляет 21%, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея… В ближайшее время улучшение условий произойдет и по накопительным счетам»,— сказал заместитель президента—председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Как сообщала пресс-служба ВТБ 25 октября, банк ожидает, что в ближайшее время кредитные организации начнут поднимать ставки на депозиты на 1–1,5 п. п. По оценкам ВТБ, к концу года средняя ставка привлечения по депозитам на рынке может составить рекордные 19–19,5%.

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Свое решение регулятор объяснил неослабевающим инфляционным давлением и тем, что рост внутреннего спроса «значительно опережает» возможности предложения товаров и услуг.

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