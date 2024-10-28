Работодателям предложат запретить отказывать в найме бездетным россиянкам

На рассмотрение Госдумы поступит законопроект, согласно которому работодателям будет запрещено отказывать в трудоустройстве женщинам в связи с отсутствием у них детей. С соответствующим документом, автором которого выступили депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым, ознакомилось «РИА Новости».

Изменения предложено внести в Трудовой кодекс. Парламентарии обратили внимание на участившиеся случаи отказа женщинам в найме на работу по причине отсутствия детей. В сопроводительных материалах к инициативе это связано с нежеланием некоторых работодателей нанимать сотрудницу, которая в перспективе может взять декретный отпуск.

В этой связи депутаты напомнили, что законодательство не только запрещает дискриминацию по половому признаку, но и предоставляет женщинам дополнительные гарантии в целях создания для них равных возможностей в трудовой сфере. В частности, действует запрет отказывать в заключении трудового договора женщинам по причинам, связанным с беременностью или наличием детей.

Авторы законопроекта также предложили ограничить право работодателей отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Кроме того, предполагается повысить возраст детей, матери которых могут претендовать на перевод на другую работу с сохранением среднего заработка, с полутора до трех лет. Как пояснил господин Нилов, разработанный в Год семьи проект закона направлен на поддержку материнства и повышение гарантий права на труд для женщин.