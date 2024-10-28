89,92 миллиарда долларов составил объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Китая за первые девять месяцев 2024 года, следует из данных Министерства торговли страны. Год к году объем ПИИ сократился на 30,4%. Сжатие вложений отчасти связано со сдержанным ростом экономики КНР — в третьем квартале ВВП страны увеличился на 4,6%. Опасения действующих и потенциальных инвесторов вызывает также усиление торговых противоречий Китая с США и ЕС. Власти КНР между тем с начала года расширяют поддержку инвестактивности, сокращая списки отраслей, которые недоступны для иностранного капитала,— устойчивость ПИИ была фактически вписана в целевой показатель роста экономики на этот год (5%).

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