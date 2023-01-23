Ресторатора нашли после приговора

Как стало известно “Ъ”, в ближайшее время из Уфы в Москву под конвоем будет доставлен владелец сети ресторанов «Генацвале», экс-глава камнеобрабатывающего ООО «Мармарило» (признано банкротом) Вахтанг Шония. Недавно Савеловский суд Москвы назначил ему срок за хищение 95 млн руб. Однако предприниматель на оглашение приговора не явился, сославшись на болезнь, а затем скрылся. Тем временем ряд кредиторов бизнесмена, которым тот задолжал более 1 млрд руб., направили в МВД и СКР заявления с требованием проведения дополнительного расследования — они считают, что в уголовном деле была неправильно определена потерпевшая сторона, что ущемило их интересы в рамках банкротного производства.

Приговор уроженцу Сухуми Вахтангу Шонии Савеловский суд Москвы вынес в начале декабря прошлого года. Как рассказывал “Ъ”, бизнесмен был признан виновным в хищении в 2015 году 95 млн руб. у столичной предпринимательницы Надежды Черновой и получил 3,5 года колонии. Согласно материалам дела, господин Шония заверил потерпевшую, что его ООО «Мармарило» намерено участвовать в конкурсе по строительству в Москве парка, на который столичные власти якобы выделят сотни миллионов рублей. Предприниматель попросил у бизнесвумен крупную сумму взаймы, пообещав расплатиться после того, как получит первые деньги за выполненные в рамках московского проекта работы.

Госпожа Чернова согласилась помочь знакомому и предоставила в августе 2015 года от имени подконтрольных ей компаний «Профмастер» и «Технология» заем в 95 млн руб. под 11% годовых. Позже в суде она говорила, что эти деньги ей предоставил знакомый (ныне покойный). Однако долг, кроме части процентов, возвращен не был, после чего предпринимательница обратилась в полицию, и на Вахтанга Шонию следственное управление УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).

Отметим, что финал процесса по этому делу прошел без участия подсудимого — тот через адвокатов уведомил суд, что находится в больнице. Однако для отбытия наказания Вахтанг Шония так и не явился, а в конце декабря он был задержан в Уфе на съемной квартире. Причем брали его с участием спецназа, который, взломав дверь, на всякий случай положил на пол охранников предпринимателя, а его самого вытащил из постели. Сейчас бизнесмен находится в СИЗО №2 Уфы, вскоре его доставят в Москву, где осужденному Шонии предстоит участие в рассмотрении апелляционных жалоб на его приговор.

Между тем кредиторы ООО «Мармарило» и лично Вахтанга Шонии, которые участвуют в конкурсном производстве, хотят добиться нового расследования дела бизнесмена и направили соответствующие заявления в подразделения СКР и МВД. Они настаивают, что в уголовном деле была неправильно названа потерпевшая сторона. По данным заявителей, госпожа Чернова являлась лишь посредником при заключении кредитных договоров. Реальными же кредиторами были компании «Профмастер» и «Технология», взявшие займы в ООО «Дил-банк» (ныне банкрот, в управлении АСВ). Именно эти организации, считают заявители, и должны быть потерпевшей стороной. Тем более, указывают они, в УВД САО Москвы по материалам Центробанка расследуется дело о хищениях в Дил-банке.

В конце 2015 года к ООО «Мармарило» и господину Шонии кредиторы подали иск о взыскании 95 млн руб. и привлечении его к ответственности за особо крупное мошенничество. В результате в отношении ООО была начата процедура банкротства.

В рамках уголовного процесса по делу Вахтанга Шонии Савеловский суд удовлетворил и гражданский иск потерпевшей Черновой на 150 млн руб.— сумму, включающую в себя долг и набежавшие проценты. В качестве обеспечительной меры следствие добилось ареста квартиры площадью 342 кв. м (Курсовой переулок, д. 6/1), находящейся предположительно в собственности господина Шонии. Кадастровая стоимость квартиры на сегодняшний день составляет не менее 319 млн руб. При этом кредиторы господина Шонии и его фирмы-банкрота считают решения следствия и поддержавшего его суда незаконными, поскольку еще до ареста недвижимость была включена в конкурсную массу, которая подлежит реализации с публичных торгов. Между тем Конституционный суд РФ в 2011 году постановил, что «решение о признании должника банкротом является основанием для снятия в том числе ареста, наложенного в рамках уголовного дела в обеспечение приговора в части гражданского иска потерпевшего». Погашение ущерба по иску, заявленному потерпевшей в рамках уголовного процесса, путем реализации элитной квартиры, по мнению кредиторов осужденного бизнесмена, нарушает их права при проведении банкротного производства. Однако все направленные следователю жалобы кредиторов результата не дали.

При этом заявители отмечают, что госпожа Чернова представлена в третьей очереди реестра требований кредиторов с той же суммой в 95 млн руб., что фигурировала и в уголовном деле. Основанием стало решение Мещанского суда Москвы, в который представители бизнесвумен представили договоры переуступки права требования долга от компаний «Профмастер» и «Технология» ООО «Элекшен» (в дальнейшем ООО «Кэплайн»), подконтрольному госпоже Черновой. Заявители, требующие нового расследования обстоятельств невозврата долга господином Шонией, считают судебное решение неправомочным. В обоснование они представили в правоохранительные органы протоколы проведенных их адвокатами опросов руководителей «Профмастера» и «Технологии», от имени которых подписывались договоры о переуступке долга, а также заключения экспертных организаций АНО «Центр судебной экспертизы "Норма"» и АНО «Лаборатория права» (копии документов имеются у “Ъ”). Первые, согласно протоколам, заявили, что договоров не подписывали, а эксперты пришли к выводам, что подписи под договорами принадлежат не их руководителям.

В связи с этим один из кредиторов Вахтанга Шонии столичный предприниматель, бывший генеральный директор «Петровского пассажа» Тахир Матиев (как ранее рассказывал “Ъ”, господин Шония задолжал ему более $10 млн) написал в Мещанский межрайонный отдел МВД заявление о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации материалов гражданского дела и использования потерпевшей Черновой подложных документов для получения в Мещанском районном суде Москвы решения, на основании которого подконтрольное предпринимательнице ООО «Кэплайн» включено в реестр требования кредиторов должника.

Надежда Чернова комментировать “Ъ” ситуацию отказалась, но все же отметила, что знает об опросах, проведенных ее оппонентами. Она добавила, что эти мероприятия, по ее убеждению, были незаконными, в связи с чем сейчас, по ее словам, проводится доследственная проверка. Претензии со стороны других кредиторов господина Шонии предпринимательница считает необоснованными.

В свою очередь, кредиторы недоумевают, как могло получиться, что уголовное дело, где потерпевшей выступала госпожа Чернова, УВД САО Москвы уже расследовало, суд вынес приговор, а дело по факту хищения денежных средств Дил-банка, находящееся в производстве того же УВД САО, «лежит мертвым грузом».

Алексей Соковнин