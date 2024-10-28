Хищение не определилось со временем

Как стало известно “Ъ”, во второй раз из суда в прокуратуру возвращено уголовное дело бывших топ-менеджеров обанкротившегося Темпбанка Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко. Находящихся в международном розыске фигурантов обвиняют в хищении из кредитного учреждения более 1 млрд руб. путем выдачи невозвратных кредитов подконтрольным фирмам. Как и ровно год назад, причиной стало обвинительное заключение: при его составлении, решил суд, были нарушены требования УПК, что не позволяет вынести приговор или другое решение по делу. Но если в прошлый раз следствие неправильно подсчитало сумму ущерба, то теперь не определилось с периодом совершения преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Решение вернуть прокурору уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении бывших председателя правления Темпбанка Михаила Гаглоева и члена правления и совладелицы кредитного учреждения Елены Апанасенко судья Лефортовского суда Москвы Наталья Войцехович приняла через полгода после начала процесса, проведя 17 заседаний. Отметим, что ее коллега Сергей Рябцев ровно год назад аналогичное решение принял после семи судебных заседаний (процесс проходил также в заочном режиме).

При этом, как следует из судебного постановления, исходя из нового обвинительного заключения, суд, как и ранее, не имеет возможности вынести приговор или иное решение.

В прошлом году этому препятствовали допущенные следствием ошибки при подсчете ущерба, а также неопределенность с периодом совершения преступления: в обвинительном заключении в качестве такового фигурируют и октябрь 2016, и март 2017 года. И если с арифметическими ошибками полицейским следователям справиться удалось, то второе противоречие так и не было устранено.

Как рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту вывода активов из ПАО «Московский акционерный банк "Темпбанк"» следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило в июне 2018 года после обращений в правоохранительные органы Центробанка и Агентства по страхованию вкладов, взявшего на себя обязательства кредитного учреждения. Лицензии при наличии долга в размере более чем 13 млрд руб. банк лишился за восемь месяцев до этого из-за того, что его бизнес, по данным регулятора, «был ориентирован на обслуживание интересов его собственников».

К образованию же на балансе банка огромного объема проблемных активов, как выяснилось, привело кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами Темпбанка и не осуществлявших реальной деятельности. Именно о таких заемщиках и идет речь в материалах, которые рассматривает Лефортовский суд. В частности, как установило следствие, в период с 10 декабря 2014 года по 14 марта 2017 года Михаил Гаглоев и Елена Апанасенко выдали ничем не обеспеченные кредиты четырем подконтрольным им ООО — «Русэкспорт», «Омекрон», «Селена» и «Олимп» — на сумму почти 1,1 млрд руб., которые в итоге были похищены.

Причастность к хищениям бывших топ-менеджеров Темпбанка Гаглоева и Апанасенко была установлена следователями лишь через полтора года после начала расследования.

Тогда же оба фигуранта, по данным “Ъ”, были допрошены в качестве подозреваемых и 15 ноября 2019 года отпущены под подписку о невыезде. Выйдя из кабинета следователя, фигуранты едва ли не в тот же день скрылись, и уже 22 ноября их пришлось объявлять в розыск. Позже Кузьминский суд Москвы заочно избрал им меру пресечения в виде ареста, а с 13 марта 2020 года оба экс-финансиста находятся в международном розыске.

Следы Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко, оказавшихся в разыскной базе Интерпола, как сообщал “Ъ”, были обнаружены в Австрии, где их и задержали. В июле 2021 года Верховный суд этой страны одобрил решение земельного суда об удовлетворении запроса Генпрокуратуры России об экстрадиции беглецов на родину. Однако сначала их выдаче помешало прервавшееся из-за пандемии COVID-19 авиасообщение между Москвой и Веной, а после начала специальной военной операции на Украине эта процедура застопорилась окончательно.

Отметим также, что в марте 2021 года все тот же Лефортовский суд за пособничество в особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) приговорил к трем годам лишения свободы бизнесмена Ивана Курганского. Как установили следствие и суд именно он по поручению Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко подыскивал фиктивные фирмы, которые получали в Темпбанке кредиты. Осужден же Иван Курганский был лишь по эпизоду, связанному с ООО «Олимп». Дело, в котором фигурируют кредиты, выданные Темпбанком другим фирмам, также дважды — в июле 2022 года и мае 2024-го — суд возвращал в прокуратуру Юго-Восточного округа Москвы точно по тем же основаниям, что и дело в отношении бывших топ-менеджеров банка Гаглоева и Апанасенко.

Олег Рубникович