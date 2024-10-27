Тринадцатый тур
«Динамо» (Мх)—«Акрон» 1:1
Агааров, 68 — Хубулов, 90+3
ЦСКА—«Факел» 0:0
Удаление: Сенхаджи («Факел»), 66
«Ростов»—«Ахмат» 2:3
Комличенко, 34; Мохеби, 69 — Уткин, 33; Садулаев, 36, 51
«Оренбург»—«Рубин» 1:2
Сахархизан, 27 — Ходжа, 48, 87
«Пари Нижний Новгород»—«Спартак» 0:2
Бонгонда, 68; Николсон, 90+3. Удаление: Карапузов («Нижний Новгород»), 9+5
«Химки»—«Динамо» (М) 3:4
Вера, 30; Бакаев, 45+1; Крутицкий, 75 (автогол) — Фомин, 28; Роберто Фернандес, 45+3; Артур, 50; Нгамалё, 73
«Зенит»—«Локомотив» 1:1
Мостовой, 51 — Батраков, 68
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Краснодар» 12 9 3 0 25:5 30
2. «Зенит» 13 9 3 1 29:5 30
3. «Локомотив» 13 9 1 3 27:17 28
4. «Динамо» (М) 13 8 2 3 27:15 26
5. ЦСКА 13 7 3 3 22:7 24
6. «Спартак» 13 6 4 3 19:12 22
7. «Рубин» 13 5 3 5 16:20 18
8. «Акрон» 13 3 4 6 17:26 13
9. «Ростов» 13 3 4 6 16:24 13
10. «Крылья Советов» 12 3 3 6 11:17 12
11. «Динамо» (Мх) 13 2 6 5 6:11 12
12. «Нижний Новгород» 13 3 3 7 12:24 12
13. «Химки» 13 2 5 6 14:24 11
14. «Факел» 13 2 5 6 8:20 11
15. «Ахмат» 13 1 6 6 12:25 9
16. «Оренбург» 13 1 5 7 15:24 8
Матч «Крылья Советов»—«Краснодар» пройдет сегодня.