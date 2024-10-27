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Коммерсантъ FM
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Тринадцатый тур

«Динамо» (Мх)—«Акрон» 1:1

Агааров, 68 — Хубулов, 90+3

ЦСКА—«Факел» 0:0

Удаление: Сенхаджи («Факел»), 66

«Ростов»—«Ахмат» 2:3

Комличенко, 34; Мохеби, 69 — Уткин, 33; Садулаев, 36, 51

«Оренбург»—«Рубин» 1:2

Сахархизан, 27 — Ходжа, 48, 87

«Пари Нижний Новгород»—«Спартак» 0:2

Бонгонда, 68; Николсон, 90+3. Удаление: Карапузов («Нижний Новгород»), 9+5

«Химки»—«Динамо» (М) 3:4

Вера, 30; Бакаев, 45+1; Крутицкий, 75 (автогол) — Фомин, 28; Роберто Фернандес, 45+3; Артур, 50; Нгамалё, 73

«Зенит»—«Локомотив» 1:1

Мостовой, 51 — Батраков, 68

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Краснодар» 12 9 3 0 25:5 30

2. «Зенит» 13 9 3 1 29:5 30

3. «Локомотив» 13 9 1 3 27:17 28

4. «Динамо» (М) 13 8 2 3 27:15 26

5. ЦСКА 13 7 3 3 22:7 24

6. «Спартак» 13 6 4 3 19:12 22

7. «Рубин» 13 5 3 5 16:20 18

8. «Акрон» 13 3 4 6 17:26 13

9. «Ростов» 13 3 4 6 16:24 13

10. «Крылья Советов» 12 3 3 6 11:17 12

11. «Динамо» (Мх) 13 2 6 5 6:11 12

12. «Нижний Новгород» 13 3 3 7 12:24 12

13. «Химки» 13 2 5 6 14:24 11

14. «Факел» 13 2 5 6 8:20 11

15. «Ахмат» 13 1 6 6 12:25 9

16. «Оренбург» 13 1 5 7 15:24 8

Матч «Крылья Советов»—«Краснодар» пройдет сегодня.

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