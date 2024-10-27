Прокуратура в Уфе ведет проверку из-за упавшей с многоэтажки газопроводной трубы

С фасада многоквартирного дома № 10/1 на улице академика Королева в Уфе упала газопроводная труба. По предварительным данным, это случилось из-за ослабших креплений трубопровода к стене. При этом произошла утечка газа, которую, как сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, удалось оперативно ликвидировать.

Газоснабжение дома приостановлено. Последствия аварии устраняет бригада ПАО «Газпром газораспределение Уфа». Прокуратура Октябрьского района Уфы начала проверку по инциденту.

Надзорное ведомство проверит, соблюдали ли управляющая компания и организация, отвечающая за газоснабжение, правила эксплуатации оборудования, своевременно ли обследовали и ремонтировали трубопровод. По данным «Ъ-Уфа», речь идет об ООО «Управляющая компания "Наш район"» и ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

Также надзорное ведомство выясняет, соблюдаются ли сроки, отведенные на устранение последствий аварии.

Идэль Гумеров