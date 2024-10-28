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Масла разбавляют владельцев

В бывший завод TotalEnergies в РФ инвестировал Владимир Палий

Как стало известно “Ъ”, владелец «ГЕМ Инвеста» Владимир Палий инвестировал в бывший завод масел французской TotalEnergies и мог стать владельцем этого актива. Производство на предприятии возобновлено в 2023 году, но остается ниже досанкционных уровней, что в компании связывают с ростом объемов контрафакта и поставками иностранных масел по параллельному импорту. Эксперты оценивают сделку в пределах 4 млрд руб.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Структуры владельца «ГЕМ Инвеста» Владимира Палия могли стать новыми собственниками бывшего завода французской Total по производству смазочных материалов под брендом Lemarc в Калужской области, утверждают источники “Ъ”. Как сказано в отчетности управляющей заводом «Топ Лубрикантс», в 2023 году та получила от «Гео Карбон» господина Палия беспроцентный заем на 480 млн руб. (около 49% от общей суммы займов) до 31 октября 2025 года.

По данным СПАРК, «Топ Лубрикантс» принадлежит АО ТТЛ (не раскрывает собственников), которое с декабря 2023 года возглавляет Виктор Шувалов. Он также занимает пост гендиректора ООО ГФ1 Владимира Палия. В «ГЕМ Инвесте» отказались комментировать сделку.

TotalEnergies построила завод масел мощностью до 75 тыс. тонн в год в Ворсино в 2018 году за $55 млн. На пике — в 2021 году — тот выпускал 46 тыс. тонн продукции и импортировал 35 тыс. тонн. На фоне санкций весной 2022 года TotalEnergies остановила производство, которое возобновилось в середине 2023 года. В марте того года ТАСС сообщало о передаче актива менеджменту. В 2023 году выручка «Топ Лубрикантс» сократилась до 923 млн руб. против 18,8 млрд руб. в 2021 году, убыток был 217 млн руб. против прибыли в 2,2 млрд руб. в 2021 году.

Карен Дашьян из Advance Capital оценивает стоимость завода в 3,5–4 млрд руб. с учетом дисконта для иностранных активов и необходимости инвестиций в оборотные средства и ребрендинг для перезапуска.

Завод Lemarc выпускает и продает около 1 тыс. тонн смазочных материалов в месяц, сообщили “Ъ” в «Топ Лубрикантс». В компании планируют развивать дистрибуторскую сеть и видят потенциал в продвижении среди автовладельцев и крупных промышленных предприятий. По словам представителя компании, с 2023 года выстроены цепочки поставок высококачественных присадок со всего мира, завод ведет R&D-разработки и расширяет номенклатуру продукции. Рынок смазочных материалов России в «Топ Лубрикантс» оценивают в 1,3 млн тонн в год, из которых около 20% приходится на продукцию для легковых автомобилей.

До 2022 года 60% рынка премиальных моторных масел занимали международные производители, но их уход из РФ не привел к снижению импорта, рассказывают в «Топ Лубрикантс». Там отмечают, что на рынок по-прежнему поступают иностранные бренды и значительно вырос объем контрафактной продукции. В связи с этим остро встает вопрос о необходимости исключения моторных масел из перечня товаров для параллельного импорта, тем более что компании РФ способны полностью удовлетворить спрос, считают в компании.

Владимир Палий в последнее время был активен на рынке ритейла.

В этом году он купил сеть Modi у наследников Игоря Сосина (см. “Ъ” от 22 мая), а в 2023 году совместно с Иваном Тавриным вошел в капитал Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic, Sela, Idol). По данным “Ъ”, Владимир Палий — отец бизнесмена Анатолия Палия, у которого в том числе есть опыт управления активами в ТЭКе и химии. В 2019 году Анатолий Палий продал нефтедобывающую First Oil с активами в Коми и ХМАО экс-главе СИБУРа Якову Голдовскому, а в 2021 году вошел в капитал производителя цианида натрия «Корунд-Циан», который принадлежал господину Голдовскому.

Lemarc — классический пример завода по производству товарных масел методом смешения, отмечает глава консалтинга NEFT Research Александр Котов. Такие предприятия закупают базовые масла различных групп, в смесь которых вводятся присадки, поясняет он. Крупнейшее независимое предприятие — обнинский Sintec, масла производят также ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Газпром нефть» и «Татнефть», работающие преимущественно со своим базовым маслом, говорит господин Котов. По его словам, основными поставщиками пакетов присадок на большую часть заводов в мире были покинувшие РФ пять-шесть международных компаний, из-за чего производители масел в РФ испытывали сложности. Но в 2023 году большую часть присадок заместили российскими и китайскими, отмечает эксперт.

Дмитрий Козлов

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