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Коммерсантъ FM
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обновлено 11:10

Потребители раскурили чай

Спрос на бестабачные стики начал расти

Вслед за западными рынками в России начал развиваться сегмент бестабачных стиков для систем нагревания. Продукцию, где привычный табак заменяет чай, в стране продвигают преимущественно китайские производители. За счет эффекта новизны их продажи за год выросли в два-пять раз. Отсутствие акцизов на бестабачную продукцию позволяет ее производителям обеспечивать цены на 15–25% ниже, чем на табачные аналоги. Но уже со следующего года сырье для бестабачных стиков будет облагаться налогом.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За январь—октябрь в России вырос спрос на бестабачные стики для систем нагревания, рассказали “Ъ” участники рынка. Продажи продукции под китайской маркой Lono за десять месяцев выросли в пять раз год к году, говорят в российском представительстве производителя J&J Herbal Heating Technology.

В сети магазинов «Табачка на районе» говорят, что за первые девять месяцев года спрос на Lono и стики другой китайской марки, Neafs, вырос вдвое.

В представительстве Neafs комментировать динамику отказались. Тенденцию подтверждает опрос консалтингового агентства Fedotov Group, проходивший в апреле—августе этого года в 1,5 тыс. специализированных магазинов. 32% из них уже активно продают бестабачные стики.

Бестабачные стики содержат вместо табака чайные листья, пропитанные никотином. Они применяются как с устройствами нагревания других производителей (IQOS и Lil — Philip Morris; glo — British American Tobacco, BAT), так и с собственными — они есть у Lono и Neafs. Кроме двух упомянутых марок в России продаются стики брендов Leme, Healcier и других, перечисляет руководитель Fedotov Group Евгений Федотов.

В мире подобная продукция тоже развивается. BAT в некоторых странах с 2023 года продает стики, где табак заменяет чай ройбуш, напоминает главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королев. Опрошенные Reuters аналитики ранее связывали их выпуск с ограничениями на использование ароматизаторов в Евросоюзе. У Philip Morris есть стики на основе растительной целлюлозы.

Выраженный рост продаж прослеживается на фоне низкой базы.

В Lono говорят, что продвигают марку с конца 2022 года, в Neafs — c 2023 года, но «в полную силу» начали работать с середины лета 2024 года. В ассортименте «Табачки на районе» продукция появилась с начала 2023 года, и предложение пока ограничено. Несмотря на интерес потребителей, доля бестабачных стиков в продажах крайне мала, говорит представитель сети.

Интерес к бестабачным стикам растет в контексте сокращения интереса к традиционным. Доля нагреваемого табака в розничных продаж никотиносодежащей продукции во втором квартале сократились на 7,5 процентных пунктов год к году, до 91,9%, следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») В розничной компании Vapelab предполагают, что решающим фактором для потребителей может быть цена. Блок Heets для IQOS стоит в среднем 1,9 тыс. руб., бестабачный аналог — 1,5 тыс. руб., замечают там. В «Табачке на районе» бестабачная продукция в среднем на 25% дешевле традиционной. В Neafs отмечают, что их стики в среднем на 15% дешевле табачных.

Разницу в цене опрошенные “Ъ” участники рынка связывают с тем, что бестабачные стики не облагаются акцизами.

Для нагреваемого табака их ставка с начала года выросла 8%, до 9,4 тыс. руб. за 1 кг, для жидкостей для электронных систем доставки никотина — более чем в два раза, до 42 руб. за 1 мл. Но ситуация вскоре может поменяться. В Минфине “Ъ” сообщили, что с 1 января следующего года, согласно вступающим в силу изменениям в Налоговый кодекс, сырье для бестабачных стиков (жидкости и соли никотина с содержанием никотина более 20 мг/мл) станет подакцизным. Производителям придется учитывать это в себестоимости, замечают в министерстве.

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Еще одним фактором роста спроса на бестабачные стики в «Табачке на районе» считают их восприятие потребителями в качестве новинки и более здоровой альтернативой привычной продукции. Но продиктованный эффектом новизны тренд может быть неустойчивым, считает собеседник “Ъ” в табачной отрасли. Он предполагает, что потребители в России достаточно консервативны.

Полина Гриценко

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