Сам проиграй — товарища выручай

В решающем матче Erste Bank Open, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом €2,6 млн, Карен Хачанов в двух партиях проиграл британцу Джеку Дрейперу. Несмотря на это поражение, россиянин, неделю назад взявший титул в Алматы, впервые провел два финала подряд и вплотную приблизился к первой двадцатке мирового рейтинга. Кроме того, Хачанов оказал серьезную помощь Андрею Рублеву в борьбе за попадание на итоговый турнир в Турин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов после финального поединка с Джеком Дрейпером (Вена, 27 октября 2024 года)

Фото: Lisa Leutner, Reuters Карен Хачанов после финального поединка с Джеком Дрейпером (Вена, 27 октября 2024 года)

Фото: Lisa Leutner, Reuters

Финалов более высокого уровня, чем в Вене, в карьере Карена Хачанова было всего два. В 2018 году в решающем матче парижского «мастерса» он обыграл Новака Джоковича, который на тот момент находился в расцвете сил, а в 2021-м в противостоянии за золото токийской Олимпиады уступил Александру Звереву из Германии. Остальные семь своих финалов, шесть победных и один неудачный, Хачанов провел на состязаниях категории 250, где в основном его соперниками были теннисисты, не входившие в элиту АТР. Джека Дрейпера к звездам мирового уровня пока тоже не отнесешь, хотя в нынешнем сезоне этот 22-летний британец завоевал свой первый титул на траве Штутгарта, дошел до полуфинала US Open, пробился в топ-20 и прочно закрепил за собой звание первой ракетки своей страны, которая связывает с ним большие надежды.

В Вену Хачанов прилетел из Алматы, где не только сумел завоевать второй титул за восемь месяцев, но и набраться уверенности, которой ему явно не хватало летом.

Она и помогла ему на корте быстро адаптироваться к трехчасовой разнице во времени между Австрией и Казахстаном. Не попав в число сеяных, Хачанов разобрался с пробивавшимся в основную сетку через квалификацию бразильцем Тиагу Зайботом Вилдом (78-й в мире), американцем Брэндоном Накашимой (38-й), итальянцем Маттео Берреттини (41-й), у которого до этого не выиграл ни одного матча из четырех, и австралийцем Алексом Де Минауром (10-й). Таким образом, беспроигрышная серия россиянина с учетом Almaty Open впервые достигла восьми матчей, и в финале против Дрейпера, выходившего на игру в ранге 18-й ракетки мира, его шансы котировались не ниже.

Предельно агрессивная игра Дрейпера, быстрого левши, обладающего неплохими физическими данными, но пока не отличающегося выносливостью, мало напоминает тягучий, тактически изощренный теннис его знаменитого соотечественника Энди Маррея, который, кстати, побеждал в Вене в 2014 и 2016 годах. Дрейпер пытается максимально сильно пробить по любому мячу и по возможности атаковать у сетки.

У Хачанова, безусловно, имелись свои козыри, например мощная подача и отменный удар слева по линии, который давно не проходил у него так часто. Однако одолеть амбициозного оппонента ему не удалось.

Исход первой партии решил третий гейм, в котором британец взял подачу Хачанова, а второй сет получился совершенно непредсказуемым. Дрейпер вел — 4:0, после чего проиграл пять геймов подряд, но в одиннадцатом гейме снова сделал брейк, а в двенадцатом, отставая 15:40, все же сумел выкрутиться и победить — 6:4, 7:5 за 1 час 35 минут. Британский теннисист завоевал второй титул за карьеру и поднялся на рекордное для себя 15-е место в рейтинге. Россиянин же, впервые сыграв два финала подряд, с 24-й позиции переместился на 21-ю, и теперь, несмотря на серию летних неудач, вполне может завершить сезон в первой двадцатке.

Кроме того, Хачанов, обыграв Алекса Де Минаура, здорово помог своему частому партнеру по парному разряду Андрею Рублеву, который ведет с австралийцем нервную борьбу за путевку на итоговый турнир в Турин.

Рублев на прошлой неделе выступал на другой «пятисотке», в Базеле, где, показав достаточно качественный теннис, в четвертьфинале обидно уступил американцу Бену Шелтону. Сумей Де Минаур дойти до финала в Вене, и ему бы удалось практически сравняться с россиянином по очкам, идущим в зачет туринской гонки, однако Хачанов этого не допустил. Перед стартующим в понедельник в Париже состязанием категории Masters 1000 отрыв Рублева от Де Минаура пусть и сократился до 165 очков, но все же оставляет россиянину неплохие шансы.

Впрочем, в этом году спор за место в топ-8 может не ограничиться парижским «мастерсом». Между его окончанием и стартом Nitto ATP Finals пройдут состязания категории 250 в Белграде, куда заявился Де Минаур, и в Меце, где список участников на данный момент возглавляет норвежец Каспер Рууд, также еще не обеспечивший себе права сыграть в Турине. Рублев в воскресенье сообщил корреспонденту “Ъ”, что в случае необходимости также примет участие в одном из этих турниров.

Евгений Федяков