Минобрнауки предложило вернуть ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров

Министерство науки и высшего образования подготовило проект перечня вступительных испытаний в вузы. Согласно документу, ЕГЭ по иностранному языку вновь включено в качестве вступительного испытания в вузы, где изучаются экономика и менеджмент. Проект опубликован на портале правовых актов.

Согласно проекту Минобрнауки, список вступительных испытаний для поступления будет состоять из экзамена по русскому языку, профильному предмету из списка обязательных, который выбирается вузом; выбор дополнительных профильных предметов может сделать как сам университет, так и абитуриент.

В конце сентября Минобрнауки хотело исключить экзамен по иностранному языку в качестве вступительного для экономического направления. Согласно проекту, вузы смогут установить его в качестве экзамена для будущих юристов, политологов и журналистов. Однако, по задумке ведомства, поступить на экономические специальности с ЕГЭ по иностранному языку было бы невозможно.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ».