В свердловском Волчанске открыли набережную за 463 млн руб.

В Волчанске (Свердловская область) открыли набережную стоимостью 463 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«В основу проекта был заложен образ трамвайного пути, проходящего по всей набережной. Для жителей это предмет гордости: в 2009 году город внесли в книгу рекордов России в категории „Самый маленький город с трамвайным сообщением“»,— рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Благоустройство набережной начали в 2022 году. В рамках благоустройства выполнили облицовку подпорных стен чаши водоёма, на набережной установили ограждения, системы наблюдения и освещения. На площади более 3 га обустроили пешеходные дорожки, аллеи, детские площадки, памп-трек для самокатов, зоны воркаута, скейт площадку.

На набережной установили арт-объекты, создали подсветку малых архитектурных форм. Оформление напоминает Волчанский угольный разрез — его форма отражена в изгибах ступеней, цветовой палитре, мощении и малых архитектурных формах.

«Уверена, что проект станет жемчужиной Северного Урала, повысит туристическую привлекательность нашего города и будет способствовать развитию всей социальной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса в муниципалитете»,— сказала глава Волчанского городского округа Ольга Адельфинская.

Напомним, летом свердловские власти дополнительно выделили в общей сложности 78,8 млн руб. на благоустройства Верхнего Тагила, Волчанска и поселка Малышева, чтобы завершить работы уже в этом году. В частности, Волчанску было выделено 44 млн руб.

Анна Капустина