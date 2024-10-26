Хачанов обыграл десятую ракетку мира де Минора в полуфинале турнира ATP

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Алекса де Минора в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisa Leutner, Reuters Фото: Lisa Leutner, Reuters

Алекс де Минор занимает 10-е место в мировом рейтинге теннисистов, на его счету девять побед в турнирах ATP в одиночном разряде. В финале турнира россиянин встретится с британским спортсменом Джеком Дрейпером, занимающим 19-е место в одиночном разряде по версии ATP.

Карену Хачанову 28 лет, он располагается на 24-й строчке рейтинга ATP. Он является обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России и стал серебряным призером Олимпийских игр в 2021 году в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста в рамках турниров Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2022 году и Открытого чемпионата Австралии в 2023 году.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и завершится 27 октября. Призовой фонд состязания составил €2,47 млн. Действующим победителем соревнования является итальянский теннисист Янник Синнер.