«Чем старше родители, тем выше риск возникновения заболевания у ребенка»

По данным специалистов психиатрической службы Краснодарского края на конец 2023 года, в регионе наблюдаются 2326 несовершеннолетних с расстройством аутистического спектра (почти на 8% больше, чем годом ранее), из них 1892 ребенок в возрасте до 14 лет включительно и 434 подростка. Впервые было установлено расстройство аутистического спектра 170 несовершеннолетним. Ситуацию прокомментировала врач-психиатр, психотерапевт клиники Глазуновой Юлия Бойчевская.

Бойчевская Юлия

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«Данные по Краснодарскому краю отражают специфику региона, обусловленную миграционной привлекательностью для семей с детьми и развитием региона в целом.

Расстройство аутистического спектра (РАС), более известное как аутизм,— это полиэтиологическое заболевание (развивающееся по многим причинам), но ведущее значение в возникновении которого принадлежит генетическим факторам и факторам среды.

Выявлено более ста генов, ассоциированных с РАС. Но есть и факторы среды, повышающие риск запуска патологических механизмов. Например, чем старше родители — тем выше риск возникновения аутизма у ребенка. Учитывая современную тенденцию откладывания беременности до лучших времен, после прохождения каких-то карьерных ступеней или достижения определенного уровня материального благополучия, усиление влияния этого фактора на общую заболеваемость аутизмом очевидно.

Также к наиболее изученным факторам среды, повышающим риск возникновения заболевания, относятся осложнения при родах (родовые травмы, ишемия и гипоксия), ожирение у матери, короткий промежуток между беременностями, прием матерью препаратов вальпроевой кислоты (в основном используемое как противоэпилептический препарат, а также для лечения биполярного расстройства) во время беременности, гестационный диабет у матери и недоношенность у плода. Аутизм чаще диагностируются у мальчиков.

Не существует единой концепции патогенеза РАС. Большинство теорий предполагает, что развитие РАС связано с нарушением процесса созревания центральной нервной системы и, как следствие, искажением процесса нормального развития психических функций.

В последние десятилетия отмечается рост распространенности РАС, что иногда неверно интерпретируется как "эпидемия аутизма" и дает почву для манипуляций.

На самом деле оценка распространенности РАС подвержена значительным колебаниям. Анализ данных свидетельствует о высокой степени вариативности эпидемиологических показателей по РАС в зависимости от времени и региона проведения исследований, а также используемой методологии.

Причины такого разброса могут быть связаны не с истинным увеличением заболеваемости, а с такими факторами, как изменение диагностических категорий, методология исследований, повышение доступа широких групп населения к диагностике и терапевтическим вмешательствам, повышением осведомленности о РАС как в профессиональной среде, так и в непрофессиональных сообществах, а также принятие точки зрения, что РАС не исключают других форм нарушений развития и могут сосуществовать с ними.

Диагноз РАС уже давно не является приговором, однако организация помощи таким семьям оставляет желать лучшего. Самая частая проблема, с которой сталкиваются родители,— отсутствие квалифицированных специалистов, особенно в небольших населенных пунктах, и недоступность дорогих коррекционно-развивающих занятий. Программы раннего вмешательства увеличивают вероятность благоприятного прогноза, но долгие поиски сначала компетентного врача, а потом и подходящей программы значительно осложняют реабилитацию ребенка. В реальности большое количество детей выключены из общественной и образовательной среды. Решение проблемы требует совместных усилий министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, бизнеса и НКО».