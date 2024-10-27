Поваров и горничных не досчитались

Сфера гостеприимства Сочи испытывает острый кадровый голод. Участники рынка связывают это как с общей ситуацией на рынке труда в условиях демографического кризиса, так и с ежегодно растущим спросом на отдых в Сочи. Особенно не хватает линейных сотрудников и рабочего персонала. Эксперты считают, что для решения проблемы нужно строить общежития для релокантов и предоставлять госсубсидии работодателям для привлечения работников из отдаленных регионов страны.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Число вакансий в сфере гостеприимства Сочи в январе—середине октября 2024 года на рекрутинговой платформе hh.ru превысило 8,7 тыс. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Сочи» рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова.

«Наиболее востребованы повара, пекари, кондитеры, далее идут официанты, бармены и бариста, затем уборщики и горничные, завершают топ-5 администраторы и менеджеры ресторанов»,— рассказывает Екатерина Никифорова. Эксперт добавляет, что в сентябре 2024 года в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года в сфере гостеприимства курорта выросло число вакансий, где готовы рассматривать людей с инвалидностью.

При этом в центрах занятости населения (ЦЗН) Сочи число вакансий в сфере туризма (ВЭД 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»), наоборот, сократилось на 29% год к году. Работодатели заявили 1323 вакансии, сообщают «Ъ-Сочи» в министерстве труда и социального развития Краснодарского края. Эксперты связывают сокращение объема предложения от работодателей в ЦЗН с ростом популярности рекрутинговых онлайн-платформ.

Средняя заработная плата по заявленным вакансиям в сфере туризма составляет 42,5 тыс. руб.

Через ЦЗН в Сочи, по данным ведомства, ищет работу (по последнему месту работы был занят в сфере туризма) 61 человек. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям в сфере туризма составляет 42,5 тыс. руб. Наиболее востребованы горничные, медицинские сестры, врачи, администраторы, официанты, повара, садовники, водители автомобилей, рабочие (зеленого хозяйства, кухонные рабочие, по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, подсобные рабочие), бармены.

По словам операционного директора «Сочи Парк Отеля» Елены Гнат, на фоне тренда на внутренний туризм, а также ежегодно растущей популярности курортов Краснодарского края, и в особенности Сочи, нехватка квалифицированных подготовленных кадров становится все более очевидна. «Здесь сыграли свою роль несколько факторов: и внешнеполитическая ситуация, и так называемая демографическая яма, и недавняя пандемия коронавируса»,— отмечает эксперт.

В отделе кадров, трудовых отношений и социального развития курорта «Газпром Поляна» отмечают, что в сфере гостеприимства кадровый голод охватывает массовые позиции, не хватает горничных, уборщиков, официантов, подсобных рабочих, а также специалистов в инженерно-технической сфере.

«Привлечение иногороднего персонала частично решает наши проблемы, но ограниченная емкость общежития для персонала и высокая стоимость аренды жилья в Сочи не позволяют полностью закрыть кадровые вопросы. На курорте практически невозможно арендовать квартиру на длительный период, в основном квартиры сдаются посуточно. Средняя ставка на такую аренду в Сочи за год выросла больше чем в полтора раза. Ради высокого сезонного заработка весной владельцы квартир массово выселяют постоянных жильцов, которым в итоге приходится возвращаться в родной город»,— рассказывают в компании.

Платят больше

По данным аналитиков hh.ru на сентябрь 2024 года, медианная зарплата в профобласти гостеприимства Сочи достигла 65,2 тыс. руб., что почти на 18% больше, чем годом ранее на курорте, и на 12,6% — чем в сентябре 2024 года в целом по краю (57,9 тыс. руб.).

«Соискатели могут выбирать наиболее выгодные для себя условия, что приводит к гонке заработных плат и мотивационных программ у работодателей. Растущая инфляция также порождает завышенные ожидания по оплате труда, что не всегда соответствует квалификации и универсальным навыкам кандидата»,— отмечает директор по персоналу горного курорта «Роза Хутор» Елена Жаркова.

Директор по персоналу гостиниц «Пуллман Сочи Центр» и «Меркюр Сочи Центр» (ООО «Юниверсити Плаза») Виктор Затинацкий рассказывает, что зарплата линейных работников компании находится в диапазоне 50–80 тыс. руб. Наибольшую динамику роста оплаты труда демонстрирует сегмент маркетинга и продаж.

«Конечно, конкурировать с сезонными точками питания и частными гостиницами сложно. Но они предлагают заработную плату “в конверте” и никакого социального пакета. Помимо базовой заработной платы мы предлагаем дополнительные монетарные программы мотивации, которые выгодны обеим сторонам: это и программа дополнительных продаж, и сервисный сбор за обслуживание банкетных мероприятий, и премия при увеличении выработки. Такой подход дает возможность увеличить свой доход каждому замотивированному сотруднику, который готов активно работать без потери качества»,— рассказывает руководитель.

Средняя заработная плата сотрудников курорта «Газпром Поляна» в сентябре 2024 года составила 84,3 тыс. руб. Наиболее высокооплачиваемыми являются ведущие специалисты в IT-сфере, в области защиты информации и строительного контроля.

Испытать себя и остаться

Участники рынка туристических услуг Сочи сотрудничают с вузами и ссузами Краснодарского края, предоставляя учащимся базы практик.

«Мы предлагаем студентам возможность прохождения длительных летних стажировок, обеспечивая компенсацию расходов на переезд, предоставляя бесплатное проживание и питание, а также выплачивая финансовое вознаграждение. Это не только помогает нам в разгар летнего сезона, но и дает студентам возможность познакомиться с индустрией гостеприимства изнутри»,— рассказывает директор по персоналу гостиниц «Пуллман Сочи Центр» и «Меркюр Сочи Центр» Виктор Затинацкий.

Некоторые практиканты после защиты дипломов приходят в компании для постоянного трудоустройства. Например, такие случае не редкость на курорте «Газпром Поляна».

«Наилучшие результаты показывают ребята, которые выходят на наши объекты несколько раз. У них есть возможность попробовать себя в разных отделах, найти подходящую для себя сферу деятельности, приобрести необходимые навыки и знания для успешного трудоустройства. Многие из них приходят на работу на летний сезон в дальнейшем»,— отмечает Виктор Затинацкий.

Поколение Z, которое выходит на рынок труда, обладает большим потенциалом, но имеет особенности, которые нужно учитывать

Решить сложности с линейным персоналом, кроме сотрудничества с образовательными учреждениями, в «Сочи Парк Отеле» помогает взаимодействие с Российскими студенческими отрядами, а также различного рода льготы, реферальные программы и программа лояльности для сотрудников. «Так, сотрудникам мы предоставляем корпоративный трансфер, питание и проживание, ДМС, сезонные премии и скидки в компаниях-партнерах»,— рассказывает Елена Гнат.

Все опрошенные «Ъ-Сочи» эксперты говорят, что самое сложное в работе с молодежью — сформировать мотивацию. Виктор Затинацкий отмечает, что поколение Z, которое выходит на рынок труда, обладает большим потенциалом, но имеет особенности, которые нужно учитывать.

«Они интересующиеся, активно вовлекаются в работу, разделяют корпоративную культуру. Основная сложность — их довольно легко заинтересовать, зажечь их интерес, но этот интерес так же быстро и затухает. Кроме того, представители поколения Z максимально четко отличают личное и рабочее, редко готовы брать на себя дополнительные обязанности и могут легко уволиться, указав "эмоциональную тяжесть работы" в качестве причины»,— констатирует эксперт.

Он добавляет, что для повышения привлекательности индустрии гостеприимства дополнительно прорабатывается программа цикла семинаров, на которых у студентов будет возможность задать вопросы руководителям ключевых подразделений гостиниц, открыть для себя новые аспекты индустрии гостеприимства, о которых не расскажут во время учебы. Молодых сотрудников в компании стараются замотивировать возможностью построить карьеру в относительно короткие сроки.

По словам Елены Жарковой, молодежь в поиске работы в сфере туризма активна, но в основном интересуется такими сферами, как маркетинг, PR, продажи, организация мероприятий. В то же время технических специалистов крайне мало.

Привлечь и удержать

В условиях острого дефицита кадров участники рынка туристических услуг трансформируют стратегии и тактики HR-политики. Так, в горном курорте «Роза Хутор» работает новая концепция кадровых коммуникаций.

«Мы стали более открыты, изменились методы подачи информации, она стала более ориентирована на современное поколение. Это и внутренние дайджесты, и общение через корпоративную электронную платформу, новая концепция курорта на HH.ru. Мы регулярно проводим опросы вовлеченности и удовлетворенности персонала, по итогам которых составляются дорожные карты и вносятся изменения во внутренние процессы и условия труда работников. Кроме того, персонал тестируется на выгорание и мотивацию, что позволяет выявить узкие места и зоны роста для нас как для работодателя»,— рассказывает Елена Жаркова.

Главные проблемы с подбором персонала на курорте связаны с особенностями предприятия. В частности, с удаленностью компании от мест проживания сотрудников. «Это, к сожалению, существенно сужает воронку кандидатов»,— отмечает директор по персоналу горного курорта.

В условиях кадрового голода востребован каждый, у кого есть желание работать

В условиях кадрового голода востребован каждый, у кого есть желание работать, утверждает Виктор Затинацкий. В гостиницах «Пуллман Сочи Центр» и «Меркюр Сочи Центр» упор делают на удержание сотрудников, которые, отмечает директор по персоналу, являются основой стабильного и качественного обслуживания. Активно используются элементы нематериальной мотивации персонала, в частности предоставление бесплатного проживания, программы медицинского страхования, корпоративные мероприятия и поддержка в трудных семейных обстоятельствах.

На курорте «Газпром Поляна» высокий спрос на рабочие руки традиционно закрывают иногородними кандидатами. Ежегодно людей, готовых рассмотреть релокацию, становится больше. «При этом кандидатам необходимо обеспечить достаточный компенсационный пакет: оплатить переезд, предоставить проживание или выплачивать компенсацию найма жилья, обеспечить питанием и медицинским обслуживанием»,— рассказывают в отделе кадров.

Для формирования кадрового потенциала отрасли компания «Мантера» открыла собственную академию, где предлагают образовательные программы, помогающие в более сжатые в сравнении с традиционными учебными заведениями сроками овладеть профессией или повысить уровень профкомпетенций.

Спрос продолжит расти

Участники рынка уверены, что в связи с бурным развитием внутреннего туризма и ежегодно роста популярности отдыха в Сочи спрос на кадры в сфере гостеприимства курорта будет только увеличиваться.

«В ближайшие годы черноморское побережье, включая Сочи, станет местом реализации нескольких крупных проектов в сфере гостиничного бизнеса. Эти проекты привлекут гостей своими масштабами и предложением отдыха по системе "все включено". На протяжении нескольких лет были заключены инвестиционные соглашения на строительство гостиничной инфраструктуры на сумму более 150 млрд руб., что свидетельствует о значительном интересе к развитию туристического потенциала региона»,— рассказывает Виктор Затинацкий. Эксперт считает, что существующие методы привлечения работников могут оказаться недостаточными для обеспечения растущих потребностей отрасли.

«Вектор развития рынка труда во многом будет связан с развитием сопутствующей инфраструктуры, увеличением и модернизацией средств размещения, туристской инфраструктуры, культурных центров, физкультурно-оздоровительных комплексов и общежитий для персонала»,— отмечают в отделе кадров «Газпром Поляны».

Для решения кадрового дефицита в туристической отрасли Сочи важно наладить транспортную инфраструктуру в городе

С экспертом соглашается Елена Жаркова, акцентируя — для решения кадрового дефицита в туристической отрасли Сочи важно наладить транспортную инфраструктуру в городе. «Многочасовые “пробки” на дорогах серьезно сужают круг желающих работать далее чем километр от места жительства. Необходимо строить общежития для привлечения иногороднего персонала, так как аренда жилья в городе для большинства персонала недоступна»,— отмечает директор по персоналу «Розы Хутор».

Виктор Затинацкий прогнозирует дальнейший рост уровня оплаты труда и связывает это с высокой стоимостью жизни в городе, открытием новых объектов размещения на фоне сокращения численности работников. Ограничения со стороны администрации края по привлечению иностранной рабочей силы также окажут влияние, уменьшая приток новых работников.

«Важным фактором, определяющим перспективы развития рынка труда, будет популяризация преимуществ работы в крупных компаниях, которые обеспечивают стабильность и социальную защищенность»,— считает эксперт.

Он рекомендует обратить внимание на необходимость сокращения ограничений на привлечение иностранной рабочей силы. «Также следует рассмотреть возможность предоставления государственных субсидий работодателям для привлечения работников из отдаленных регионов страны. Например, компенсация расходов на проезд к месту работы может стать одним из инструментов поддержки работодателей в привлечении персонала. Это лишь ряд моментов к обсуждению. Необходим комплексный подход к решению задач, связанных с привлечением персонала на черноморское побережье Краснодарского края»,— резюмирует Виктор Затинацкий.

Маргарита Синкевич