Женщинам в Самарской области дадут по 100 тыс. рублей при рождении первенца

Молодые женщины Самарской области в возрасте от 18 до 25 лет включительно при рождении первого ребенка смогут получить единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. Это следует из подписанного накануне постановления правительства региона, сообщила пресс-служба облправительства.

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Отмечается, что новая мера соцподдержки вводится по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. О необходимости дополнительной поддержки семей с детьми он заявил на Демографическом форуме ПФО в начале сентября. По словам губернатора, новая мера поддержки реализуется в рамках региональной программы «Моя семья».

В облправительстве отмечают, что сейчас в регионе предоставляется 38 мер финансовой поддержки семей с детьми, 14 из них – новые, снесенные в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о мерах соцподдержки многодетных семей. Все предусмотренные указом меры предоставляются без учета критерия нуждаемости.

Выплата молодом женщинам при рождении первенца будет осуществляться женщинам, родившим первого ребенка после 31 августа этого года. На такую выплату в регионе претендуют около 4150 женщин.

Андрей Васильев