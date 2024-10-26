В Свердловскую область направили миллиард рублей на программу газификации

В Свердловскую область направили 1 млрд руб. на продолжение программы газификации, написал в своем Telegram-канале министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Единый оператор газификации ООО "Газпром газификация" в третьем квартале 2024 года перечислил 1 млрд руб. газораспределительным организациям в Свердловской области на продолжение работ по догазификации»,— написал он.

Благодаря полученному финансированию, работы по газификации смогут провести в более 50 муниципалитетов, сети газораспределения будут прокладывать не только в административных центрах, но и в некрупных поселениях. Очередность выполнения работ определяется по количеству поданных заявок и проценту подключения к уже созданной инфраструктуре.

Ранее компания «Энергосбыт» сообщала, что со следующего года изменит тарифы на электричество для жителей поселков под Екатеринбургом. Плата изменится в зависимости от оборудования домов стационарными электроплитами и электроотопительными установками.

Анна Капустина