Жителям поселков под Екатеринбургом изменят тарифы на электричество

Компания «Екатеринбургэнергосбыт» с 1 января следующего года изменит тарифы на электричество для жителей поселков под Екатеринбургом. Плата изменится в зависимости от оборудования домов стационарными электроплитами и электроотопительными установками, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Чтобы тариф не поменялся, нужно предоставить энергокомпании техпаспорт дома, справку об отсутсутствии газификации. «Абонентам, которые ранее такие документы предоставили, повторно направлять их не надо»,— отметили в «Екатеринбургэнергосбыте». До 29 декабря документы необходимо принести в здание компании на ул. Луначарского, 210 в Екатеринбурге или отправить через приемную на их сайте.

«В случае не предоставления документов будет применяться тариф для "населения, проживающего в сельских населенных пунктах, и приравненных к нему категориям потребителей"»,— добавили в компании.

Изменения затронут жителей следующих населенных пунктов: поселки Березит, Зеленый Бор, Исток, Медный, Мичуринский, Московский, Палкинский Торфяник, Полеводство, Садовый, Северка, Совхозный, Сысерть, Чусовское Озеро, Шабровский, Широкая Речка, Шувакиш, села Верхнемакарово и Горный Щит.

Виталий Красиков