Дни рождения
Сегодня исполняется 67 лет генеральному директору ПАО КамАЗ Сергею Когогину
Сергей Когогин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Его поздравляет министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов:
— Уважаемый Сергей Анатольевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Благодаря Вашему профессионализму и личному участию КамАЗ многие годы находится на острие технологического развития, успешно справляется с внешними вызовами и проектами в сфере экологически чистого и высокоавтоматизированного транспорта, роботизации, цифровизации производственных процессов. Под Вашим руководством решаются сложнейшие отраслевые задачи, а уникальный опыт способствует развитию не только отечественного автопрома, но и всего машиностроительного комплекса нашей страны. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов!