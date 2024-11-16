Сегодня исполняется 67 лет генеральному директору ПАО КамАЗ Сергею Когогину

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Когогин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов:

— Уважаемый Сергей Анатольевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Благодаря Вашему профессионализму и личному участию КамАЗ многие годы находится на острие технологического развития, успешно справляется с внешними вызовами и проектами в сфере экологически чистого и высокоавтоматизированного транспорта, роботизации, цифровизации производственных процессов. Под Вашим руководством решаются сложнейшие отраслевые задачи, а уникальный опыт способствует развитию не только отечественного автопрома, но и всего машиностроительного комплекса нашей страны. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»