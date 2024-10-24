Под Екатеринбургом в ДТП с самосвалом погиб водитель грузовика

На 42 км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган грузовой автомобиль Nissan Atlas столкнулся с самосвалом Renault Kerax. В результате ДТП погиб водитель Nissan, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

По предварительным данным, 33-летний водитель грузовой машины не выбрал безопасную дистанцию до самосвала и допустил столкновение с ним. «Водитель автомобиля "Nissan" от несовместимых с жизнью травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков»,— рассказали в ГИБДД.

Напомним, ранее на трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП с фурами пострадали два человека. Столкнулись грузовой тягач DAF и грузовой автомобиль FAW.

Виталий Красиков