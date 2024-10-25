На саммите БРИКС интенсивность кибератак достигла 175 млн запросов в секунду

Во время саммита БРИКС интернет-инфраструктура международного мероприятия в Казани подверглась кибератакам интенсивностью 175 млн запросов в секунду. Об этом сообщил глава аппарата Кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров.

«Наша информационная система выдержала беспрецедентные атаки на инфраструктуру правительства, на банки»,— рассказал Шамиль Гафаров

Мощность DDoS-атак в секунду составила до 900 гигабит в секунду. Ранее сообщалось о мощности кибератак в 40 гигабит в секунду.

Во время проведения Игр будущего в Казани интенсивность DDoS-атак составила 1 млн запросов в секунду.

Диана Соловьёва