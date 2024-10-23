Интернет-инфраструктура Саммита БРИКС в Казани подверглась кибератакам

Атаки на интернет-инфраструктуру Саммита БРИКС в Казани были в разы сильнее, чем на ранее проводимые Россией мероприятия. Об этом сообщил советник президента РФ и ответственный секретарь Организационного комитета XVI Саммита БРИКС Антон Кобяков во время пресс-брифинга в МВЦ «Казань Экспо».

Кибератаки на IT-инфраструктуру саммита, его внешние ресурсы, сайт оператора мероприятия и сайт Фонда Росконгресс.

«Мощность DDOS-атаки на каналы связи в моменте составили более 40 гигабайт в секунду. Мы предвидели и готовились к этому»,— отметил Антон Кобяков.

Инфраструктура Спортивных игр стран БРИКС, прошедших в июне текущего года в Казани, также подвергалась кибератакам.

Влас Северин