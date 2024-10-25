На время саммита БРИКС в Казани работали 10 тыс. сотрудников 6 силовых ведомств

В период подготовки и проведения саммита БРИКС в Казани и Лаишевском районе работали около 10 тысяч сотрудников 6 силовых ведомств. Об этом сообщил глава аппарата кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров.

Замначальника полиции МВД по Татарстану Александр Мищихин рассказал, что в дни проведения встречи глав государств сотрудники органов внутренних дел из 30 регионов страны.

На время саммита в Казани работало почти 2,5 тысячи медицинских работников. Службу они несли с 7 по 27 октября 2023 года.

Шамиль Гафаров отдельно поблагодарил всех сотрудников ведомств, занимавшихся обеспечением безопасности. Они работали с 7 октября по 27 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в дни проведения международного мероприятия 6,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел ежедневно несли службу.

Диана Соловьёва