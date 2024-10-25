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Коммерсантъ FM
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В дни саммита БРИКС работало 6,5 тыс. сотрудников МВД, нарушений не допущено

В Казани на площадках саммита БРИКС около 6,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел ежесуточно несли службу. Правонарушений в этот период не было допущено. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В работе задействовали военнослужащих и сотрудников национальной гвардии России, частных охранных компаний и общественных формирований правоохранительной направленности.

Саммит БРИКС в Казани проходил 22–24 октября. Во встрече глав государств приняли участие более 30 иностранных делегаций.

Диана Соловьёва

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