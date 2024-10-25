На объекты городской инфраструктуры к в Казани потратили 25 млрд рублей

На объекты городской инфраструктуры к саммиту в Казани потратили 25 млрд руб., об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщил заместитель премьер-министра Республики Татарстан Шамиль Гафаров.

"Это не полные цифры, я сразу говорю. Здесь не только федеральные деньги, не только республиканские деньги. Тут очень много денег частных инвесторов, которые инвестировали в Татарстан, инвестировали в Казань для организации и обеспечения этого мероприятия", — подчеркнул Шамиль Гафаров.

На эти средства в столице Татарстана построили новый детский парк на набережной Казанки, отремонтировали сети освещения по маршрутам саммита, а также остановки, фасады жилых домов, дороги, надземные и подземные пешеходные переходы и установили ограждения.

В день города Казани состоялось открытие нового детского парка «Елмай» на набережной реки Казанки. Парк «Елмай» стал самым крупным открытым пространством для детей в Татарстане.

Зарина Акбирова