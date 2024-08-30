В Казани открыли новый детский парк «Елмай» на набережной реки Казанки

В Казани состоялось открытие нового детского парка «Елмай» на набережной реки Казанки, сообщает пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Парк «Елмай» стал самым крупным открытым пространством для детей в Татарстане.

В рамках празднования Дня республики и города Казани творческое движение «Эйбэт» проведет интерактивную программу, а резиденты павильона «Архидети» организуют семейные мероприятия. Здесь также пройдут кулинарные мастер-классы для детей и откроется детский книжный магазин от «Смены».

Подробнее о программе ко Дню города и республики — в нашей афише.

Анар Зейналов