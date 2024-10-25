Кафе «Плов готов» в Салехарде использовало мясо без документов

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) кафе «Плов готов» (ул. Броднева, 30) использовало мясо без ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по ЯНАО, ХМАО и Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По данным на 23 октября, в ФГИС ВетИС «Меркурий» не было информации об оформленных в адрес предприятия ВСД. «Следовательно, предприятие закупает мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей»,— сказано в сообщении.

По данным ведомства, предпринимателю повторно выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация направлена в региона.

Полина Хабарова