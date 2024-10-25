Не «Звездный» час мэрии

Власти Сочи не смогли в судебном порядке взыскать убытки с АО «Отель "Звездный"», реновацию которого в 2006 году провела Ленинградская область. По договору инвестирования акционерное общество должно было возместить городу 15 млн руб. за инфраструктуру, но в итоге перечислило в бюджет лишь 11 млн руб. Суд отказал в иске, сославшись на истекший срок исковой давности. Эксперты прогнозируют, что при подаче апелляции исход спора все равно будет не в пользу мэрии.

Фото: wikimapia.org

Арбитражный суд Краснодарского края отказал мэрии Сочи в удовлетворении требований о взыскании 4 млн руб. убытков с АО «Отель "Звездный"». Суд указал на истекший 15 лет назад срок исковой давности. Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

АО «Отель "Звездный"» принадлежал Ленинградской области с 1995 года, в 2006 году регион взял на себя обязательства по реновации гостиничного комплекса в преддверии зимних Олимпийских игр. На месте трех старых корпусов в 2013 году появились главный 11-этажный корпус с бассейном и двухэтажные здания с полезно-развлекательными функциями. Как писали СМИ, регион вложил в реконструкцию 4,5 млрд руб. В декабре 2023 года комитет по управлению государственным имуществом Ленобласти за 4,5 млрд руб. продал отель ООО «СЗ "Вершина"» сочинского девелопера и депутата Законодательного собрания Краснодарского края Анны Невзоровой. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка компании составила 548 млн руб., чистый убыток — 18,5 млн руб.

В 2006 году между администрацией и АО «Отель "Звездный"» был заключен договор инвестирования в строительство гостиничного комплекса. Один из пунктов соглашения обязал инвестора перечислить в бюджет города компенсацию за социальную, инженерную и транспортную инфраструктуры курорта. В итоге в бюджет города поступило 11 млн руб., что на 4 млн руб. меньше обозначенной в договоре суммы. В связи с этим в 2024 году мэрия направила заявление о взыскании убытков с АО «Отель "Звездный"» в Арбитражный суд Краснодарского края.

Оперативно получить комментарии сторон не удалось: «Ъ-Сочи» направил запросы в администрацию Сочи и комитет по управлению госимуществом Ленинградской области.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что мэрия Сочи, скорее всего, воспользуется правом на подачу апелляционной жалобы, однако исход спора, вероятно, будет не в пользу заявителя.

«Претензия — исполнить обязательства по договору, а именно перечислить остаток средств — была направлена в адрес ответчика истцом только в этом году. Данный факт указывает на странную позицию истца в части защиты своего нарушенного права. В апелляционной жалобе он должен предоставить новые доказательства, подтверждающие факт того, что ответчик действительно уклонился от своих обязательств. Но основной аргумент жалобы — это доказательство того, что стороны прерывали срок исковой давности, однако в имеющихся материалах дела такие доказательства истцу взять неоткуда»,— констатирует Дмитрий Жарский.

Андрей Куценко