Космос как сочувствие

В прокат вышел фильм Ивана Соснина «Пришелец» о визитах настоящих или воображаемых инопланетян в Свердловскую область. Рукодельная фантастика, собранная из подручных материалов подобно дому главного героя, полна, как обычно у Соснина, благих намерений и правильных гуманистических идей. Но реализовать их режиссеру в этот раз не вполне удалось, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В приключениях деревенского чудака Леши (Максим Стоянов) социально-бытовая драма переплетается с фантастикой

Фото: Red Pepper Film В приключениях деревенского чудака Леши (Максим Стоянов) социально-бытовая драма переплетается с фантастикой

Фото: Red Pepper Film

«Пришелец» — третья полнометражная работа Соснина, обратившего на себя внимание два года назад теплым роуд-муви «Далекие близкие». И тот фильм, и вышедший этим летом на платформе Okko сериал «Юг», и новая картина рассказывают, в сущности, об одном и том же: о семье, родной по духу или по крови, о примирении, о поиске своих в мире, где так важно, чтобы тебя понимали. «Пришелец», пожалуй, смотрит на этот мир уже не так наивно и добродушно — здесь даже появляются плохие люди и намечается конфликт, для разрешения которого недостаточно только доброго слова и открытого сердца. Возможно, поэтому автор-оптимист чувствует себя на новой территории не вполне уверенно, а опробованные ранее приемы сбоят и не срабатывают.

Слабослышащий Леша (редкая главная роль всегда органичного и точного Максима Стоянова) живет в уральской деревне с частично парализованной бабушкой (Татьяна Голубева-Сумарокова), за которой преданно и трогательно ухаживает. На самом деле он ей неродной — женщина когда-то взяла к себе странного парнишку после загадочного исчезновения в лесу его матери (Василина Маковцева). Но более близких друг другу людей, чем эти двое, во всей деревне не найти.

Свой удивительный дом Леша построил своими руками из всякого хлама и мусора — тот выступает в фильме отдельным персонажем. Дарить вторую, третью и так далее жизнь вещам его научила мама. Она также передала сыну веру в пришельцев: Леша считает, что именно они забрали к себе его мать, ждет их неминуемого возвращения и рисует круги на полях.

Односельчане, прозвавшие нашего героя Лехой-космонавтом, до поры относятся к нему снисходительно, считая безобидным дурачком. Хотя Леша, обычно тихий и почти бессловесный, способен и на резкие реакции. Одно такое столкновение происходит у него с Анатольичем (Сергей Федоров), владельцем конюшни, где он работает. Когда хозяин жестоко обходится с лошадью, Леша накидывается на него, наживая себе первого врага.

Однако последствия этой стычки на некоторое время отодвигаются в сторону, когда в Лешином дворе откуда ни возьмись появляется девочка с удивительным, как будто нездешним взглядом (дебютантка Алена Мирошникова). Она не говорит, но Леша, конечно же, ее слышит и путем телепатической связи узнает, что юную незнакомку прислали те самые инопланетяне. В течение нескольких дней она должна разобраться, как Леше живется на Земле и достоин ли он того, чтобы его забрали в далекую-далекую галактику.

Леша, понятно, пребывает в своем мире, где не работают обычные социальные нормы, но вроде бы здравомыслящая бабушка тоже привечает девочку, даже дает ей имя — Яна. Начинается вполне уютная жизнь на троих, и соседей вроде бы не смущает появление незнакомого ребенка. Кроме Анатольича, который находит этому совершенно циничное объяснение и успешно настраивает против Лехи-космонавта все деревню.

Картина снята на стыке жанров: тут и социальная драма о жизни людей с особенностями в самом обычном небольшом сообществе, и «ламповая» фантастика в духе спилберговского «Инопланетянина», и в некотором роде философская притча о разных формах, которые принимает инаковость, и о том, как ее принимают или отвергают люди. А также о выборе между тем, чтобы остаться на грешной земле, принимая удары судьбы, или отправиться в бескрайнюю неизвестность за туманным обещанием если не счастья, то отсутствия несчастий. Сам режиссер, правда, этот выбор сделать отказывается, прибегая в финале к самому простому, но слегка жульническому приему — обыкновенному чуду.