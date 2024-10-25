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В Сочи 17 сотрудников МЧС тушили частный дом

В пятницу, 25 октября, на улице Староклубная в Сочи загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Сообщение о возгорании поступило в 09:09. Прибывшие в 09:13 спасатели установили, что пожар произошел в частном доме площадью 70 кв. м.

Возгорание удалось локализовать через 15 минут. Последствия пожара ликвидировали в 09:56.

К тушению возгорания привлекли 17 специалистов МЧС, а также четыре единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что в Адлерском районе курорта загорелся двухэтажный частный дом. К ликвидации пожара привлекли пять сотрудников МЧС.

Мария Удовик

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