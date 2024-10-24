В Адлерском районе Сочи загорелся двухэтажный жилой дом

В четверг, 24 октября, в переулке Васильковый Адлерского района Сочи загорелся частный дом. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 12:57. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огонь охватил двухэтажный жилой дом площадью 50 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекли пять сотрудников МЧС. В тушении задействовали две единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте 23 октября загорелся двухэтажный частный дом на Курортном проспекте. В пожаре пострадал 68-летний местный житель. Его госпитализировали с ожогами 1-2-й степени.

Мария Удовик