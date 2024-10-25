Сочи попал в топ популярных направлений у петербуржцев этой осенью

Сочи вошел в топ популярных внутренних направлений у жителей Санкт-Петербурга этой осенью. Курорт собрал 10% бронирований из культурной столицы. Петербуржцы в среднем проводят в Сочи неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании Пулково «Воздушные ворота северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аэропорт Пулково совместно с сервисом по продаже авиабилетов «Авиасейлс» представил результаты исследования, выявившего наиболее востребованные направления путешествий среди жителей Санкт-Петербурга этой осенью. Внутренние рейсы занимают лидирующие позиции, составляя 72% от общего числа бронирований, в то время как международные маршруты — 28%.

В числе самых популярных внутренних направлений оказались Москва, Сочи, Калининград, Казань и Махачкала. На Москву приходится 23% всех внутренних билетов при средней продолжительности поездки в два дня. В зимнем расписании запланировано выполнение 406 рейсов в неделю в четыре московских аэропорта.

Калининград и Казань следуют за Сочи с 9% и 5% соответственно, при этом средняя продолжительность поездки составляет четыре и три дня. Махачкала замыкает пятерку с 4% билетов. Средняя продолжительность пребывания составляет шесть дней.

Среди международных направлений осенью наибольшей популярностью пользуется Минск, который занимает 10% от общего числа зарубежных бронирований. В расписании из Санкт-Петербурга в столицу Беларуси предусмотрено 21 рейс в неделю. Анталия и Стамбул следуют за ней с 8% и 7%, средняя продолжительность поездок составляет от семи до девяти дней.

Ереван и Тбилиси завершают список популярных зарубежных направлений с 6% и 5% соответственно. Путешественники в Ереван могут выбрать из 14 рейсов в неделю, а в Тбилиси — из 10. Средняя продолжительность поездки в эти города — неделя.

Мария Удовик