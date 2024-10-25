Удивительные люди

Работу благотворительной организации принято сводить к цифрам. Столько-то собрали, столько-то потратили, стольким-то детям помогли, и это столько-то процентов год к году… Конечно, пожертвования, по сути, очень разные: последние остатки месячной зарплаты или небольшая доля накоплений, благотворительность открытая или анонимная, внезапный порыв сострадания или почти автоматический клик на кнопку «Помочь». Все это укладывается в наши представления о доброте и сочувствии. Но бывают вещи, которые прямо-таки расширяют сознание. Ты смотришь и понимаешь: люди вокруг интереснее, добрее и намного непонятнее, чем тебе могло казаться.

Слепая судьба

Осенью 2022 года Русфонд получил наследство: Ирина Буравова из поселка Ахтырского в Краснодарском крае завещала нам 354 тыс. руб. Для «коллективного Запада» нормальное событие, но для нашей страны — редкость. Ирина, как было сказано в извещении, завещала Русфонду 7/20 «всех денежных средств, внесенных в денежные вклады, хранящиеся в любых банках». Сам собой родился образ. Предпринимательница. Наверное, довольно пожилая — писать завещания в 40–50 лет у нас не принято. Судя по множеству долей в наследстве, многодетная и «многовнучная». Наверняка много занималась благотворительностью, потому и знает Русфонд. У нас ведь есть бюро в Краснодарском крае.

Нотариус, заверявшая завещание, дала мне телефон еще одной наследницы — Ольги Гурьяновой, одноклассницы Ирины. И все оказалось совсем не так!

Еще в детстве Ира заболела диабетом в очень тяжелой форме. Вся жизнь прошла в борьбе с болезнью. После школы она еще успела выучиться на швею и несколько лет поработать — сначала в ателье, а когда тяжело стало добираться, дома.

Диабет страшен осложнениями. Ире не было и 30, когда она потеряла зрение. Потом начались тяжелые проблемы с почками: она долгие годы жила на диализе. Причем жила в собственном доме на краю поселка. Полола и поливала огород на ощупь, обязательно хотела все делать сама. Мать Иры умерла, но незадолго до этого Ира вышла замуж. Муж, Александр, очень об Ирине заботился, возил на диализ и на руках поднимал на второй этаж больницы.

— Ира была удивительно хорошим человеком,— говорит Ольга,— ей всегда всех было жалко. Но все силы уходили просто-напросто на выживание. Поэтому она и решила помочь вот таким образом. После смерти. Она год не дожила до 50.

Денег на себя Ира почти не тратила — откладывала. Своими наследниками сделала краснодарский приют для пострадавших животных «Краснодог» и Русфонд.

— Приют — наш, местный. А Русфонд просто на слуху. Думаю, поэтому она так решила,— сказала Ольга.

Небольшая доля досталась ей, лучшей подруге. Часть — мужу.

Мы не знаем, когда Ирина приняла решение. Ей бы, если рассуждать по-нормальному, не для других копить, а самой обратиться за помощью — едва ли в Ахтырском, в полутора часах езды от Новороссийска, с лечением диабета все так уж хорошо.

Ира хотела, чтобы ее деньги пошли на лечение ребенка из Краснодарского края. Мы выполнили ее волю. Средства использованы на реабилитацию восьмилетнего Артема Терещенко и на мощные слуховые аппараты для Вероники Золотаревой, которая родилась через месяц после смерти Ирины. С аппаратами маленькая Вероника впервые начала реагировать на звуки, говорит ее мама Татьяна. Позже ей уже за счет государства поставили кохлеарные импланты. Обычно глухие с рождения дети привыкают к ним месяцами, а Вероника, которая благодаря своей благодетельнице смогла познакомиться со звуками раньше, уже через неделю ношения имплантов качала куклу и напевала «а-а-а», подражая маме.

— Мы всегда будем помнить Ирину! — говорит Татьяна.

Очень тайный друг

А чуть раньше, весной 2022-го, произошла история куда более загадочная. В Русфонд позвонил некто, назовем его Никита, и предложил... отдать фонду автомобиль. Вдаваться в подробности не стал, настоящее имя называть запретил. Фонду машина не очень нужна, мы предложили Никите подарить ее кому-то из наших подопечных. Он тут же согласился.

Незадолго до того Русфонд собирал средства для генетического теста годовалой Лизе Жаворонковой с врожденными множественными нарушениями. Родители должны были постоянно возить Лизу к врачу в Самару — это час от их поселка, а 20-летние «Жигули» уже не на ходу.

Между тем история стала все больше напоминать детектив. «Пусть приезжают, машина будет на стоянке, сообщу, как найти»,— написал Никита. Мы проверили машину — все чисто: ни аварий, ни долгов — и запустили процесс.

Поезд прибыл на Казанский вокзал в десять утра. Мы с отцом Лизы и его приятелем выпили кофе, поговорили — от Никиты никаких вестей. «Вот не надо вести дел со странными людьми. Теперь мужикам тащиться на поезде обратно» — так я думал.

И вдруг на телефон пришло сообщение. Наспех снятое видео и приятный молодой голос: «Из вокзала направо до универмага, слева стоянка... Пассажирская дверь открыта, договор дарения в бардачке...»

Вот так семья Жаворонковых получила непонятно от кого седан «Хайма», китайскую копию «Мазды». Выглядит очень даже ничего. Никита к нашему появлению исчез и на звонки и сообщения больше не отвечал. Но я уверен: не от недостатка времени. Он вымыл машину. Заправил полный бак. В багажнике был комплект летней резины в матерчатых мешочках. В бардачке — 10 тыс. руб. на бензин. А в подставке для стаканов — две бутылочки сока на дорогу. Яблочный и вишневый. Кто он, что было у него на уме?

— До сих пор каждый день его благодарим,— говорит мама Лизы Ирина.— «Хайма» — наша палочка-выручалочка.

Компьютер и чудо

А совсем недавно, в начале октября, в Русфонд пришло такое письмо: «Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я хотел бы пожертвовать новый игровой компьютер вместе с монитором, клавиатурой и мышкой, полный комплект. Хотелось бы помочь именно ребенку, кто страдает неизлечимой болезнью, если есть такая семья, могли бы дать их координаты, я курьером им все передам. Заранее спасибо!»

Мы выбрали 15-летнего Ваню Москалева, которому собрали средства на реабилитацию после ДТП. У него был перелом позвоночника, но он уже может сидеть самостоятельно и на кресле-коляске ходит-ездит в школу. Как учиться без компьютера? Особенно такого мощного и быстрого, как теперь у Вани.

— Я знала, что курьер привезет, а Ваня — нет,— рассказывает Жанна, мама Вани.— И когда понял, что это подарок именно для него от читателя Русфонда, как говорится, просто так, сначала очень растерялся. Все спрашивал меня: «Мама, разве так бывает? Разве бывают такие чудеса?»

Мы знаем, что Кирилл живет в Москве, он совсем чуть-чуть старше Ивана и занимается спортом. Все остальное можно с удовольствием досочинять и додумывать.

И, конечно, необязательно быть анонимом и загадкой, чтобы делать необычные и яркие добрые дела. Вот пара примеров из множества. Компания Vertex вместе с Русфондом поздравляет с Новым годом детей в больнице, поднимая к окнам Деда Мороза с внучкой с помощью своих подъемников. Многодетная мама Мила Масленникова уже много лет дарит подопечным Русфонда куколок собственного изготовления, предоставляет их для благотворительных аукционов, а еще устраивает благотворительные же мастер-классы в пользу Русфонда. Способов делать добро все больше, и каждый из них открывает для нас жертвователей с новой стороны.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»