22,8 процента составила в сентябре среднерыночная ставка по рублевым банковским вкладам физлиц на срок от полугода до года, сообщил Банк России. За месяц показатель, который характеризует привлекательность краткосрочных сбережений, вырос на 2,6 процентного пункта. При этом новых вкладов население открывает мало, их объем растет за счет капитализации процентов (см. “Ъ” от 22 октября). Перед сентябрьским заседанием совета директоров ЦБ многие банки подняли ставки по вкладам. По данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам банков из топ-10 в первой декаде октября составила 19,78% годовых, что выше размера ключевой ставки (19%).

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