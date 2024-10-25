В Совете федерации оценили угрозы парламентским выборам-2026

Страны Запада активно готовятся к попыткам повлиять на выборы в Госдуму 2026 года, а комиссия Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ уже фиксирует пробные информационные атаки. Об этом заявил член комиссии Владимир Джабаров на ее заседании в четверг. В частности, отметил он, движение «Голос» (внесено Минюстом в реестр иностранных агентов) в октябре запустило информационную кампанию по дискредитации правил голосования россиян за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Совета федерации Владимир Джабаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Член Совета федерации Владимир Джабаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Участники заседания говорили о том, что попытки вмешательства в российские выборы стали неотъемлемым элементом «тотальной гибридной войны» против РФ, причем методы вмешательства продолжают совершенствоваться. К примеру, новым оружием становятся дипфейки, созданные при помощи искусственного интеллекта, рассказал член Центризбиркома Игорь Борисов: во время недавних региональных выборов распространялись ролики, приписывавшие «деструктивные фразы» должностным лицам Севастополя и Крыма, причем невооруженным глазом отличить их от реальных было невозможно. В перспективе следует быть готовыми к массовому появлению подобных видео, предупредил господин Борисов.

Тема защиты думской кампании-2026 будет отражена и в ежегодном докладе комиссии, который, как ожидается, будет представлен в первой половине декабря, пообещал председатель комиссии Андрей Климов. По его словам, акцент в этом документе будет сделан именно на вопросах, связанных с избирательными процессами, и это обусловлено двумя причинами: во-первых, «много чего показали» в плане внешнего вмешательства президентские выборы-2024, а во-вторых, «наши недруги очень серьезно готовятся к выборам в Государственную думу».

Анастасия Корня