Казенную аренду подгонят под маркетплейс

Минфин добивается для себя права определять примерную форму договоров аренды государственной недвижимости. Опубликованный на regulation.gov.ru проект постановления правительства предлагает, что эти полномочия ведомства затронут целый ряд держателей государственной недвижимости — от ФГУПов и казенных учреждений до Социального фонда. В качестве типовых предполагаются требования по содержанию, ремонту, страхованию и индексации арендной платы за государственные квадратные метры, а необходимы они для планируемого Минфином вывода арендных отношений на маркетплейс Росимущества — «Единую цифровую платформу» по управлению казенной собственностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Типовые договоры на аренду госнедвижимости — инструмент для реализации маркетплейса Росимущества, который курирует в Минфине замминистра Алексей Моисеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Типовые договоры на аренду госнедвижимости — инструмент для реализации маркетплейса Росимущества, который курирует в Минфине замминистра Алексей Моисеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Проект Минфина предполагает внесение изменений в целый ряд правительственных и ведомственных документов, затрагивающих вопросы сдачи в аренду и передачи в безвозмездное пользование недвижимого госимущества. Так, в «порядок закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений» (постановление правительства №3 от 5 января 1998 года) вносится норма о том, что примерные формы договоров аренды и передачи имущества утверждаются Минфином, «если иное не установлено» иными подзаконными актами. Полный перечень таких объектов предлагается включить в положение о Минфине: это нежилые помещения, здания, строения и сооружения (в том числе их части), закрепленные за федеральными органами исполнительной власти, иными федеральными органами власти, ФГУ, ФГУПами, казенными предприятиями, или недвижимость, находящаяся в государственной казне. Отдельно в документе упоминаются недвижимость Соцфонда и его территориальных подразделений, аппарата Общественной палаты РФ и учрежденного Минпромторгом ФГБУ «Национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского"» и его подведомственных учреждений.

Предполагается, что обязательными для договоров о найме станут пункты об обязанности арендатора использовать недвижимость по целевому назначению, своевременно проводить текущий и капитальный ремонт за свой счет, содержать ее в исправном состоянии (техническом, санитарном, противопожарном).

Также обязательными станут ежегодная индексация арендной платы на уровень инфляции, страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и ущерба имуществу третьих лиц на весь срок действия договора и страхование объекта недвижимости от риска утраты, недостачи или повреждения в пользу арендодателя. Те же нормы за вычетом арендной платы и страхования распространятся и на безвозмездную передачу казенной недвижимости.

Ранее министерство уже ужесточало правила сдачи госимущества в аренду за счет введения требования по согласованию договоров аренды, чтобы минимизировать его нецелевое использование и сократить расходы бюджета на «встречную» аренду коммерческой недвижимости. Тогда, однако, это объяснялось тем, что ведомства не используют закрепленное за ними имущество, в ряде случаев передавая его в аренду или безвозмездное пользование, при этом для собственных нужд учреждения арендуют недвижимость, в том числе коммерческого сектора, за бюджетный счет (см. “Ъ” от 30 апреля 2020 года). Нынешняя же попытка регламентировать обязательные типовые пункты всех таких договоров ориентирована на введение в области найма государственной недвижимости единых правил игры, что явно укладывается в логику развития Росимуществом «Единой цифровой платформы» по управлению всей имеющейся в распоряжении агентства госсобственностью (см. “Ъ” от 4 октября). «Мы хотим сделать видимыми все взаимоотношения, связанные с арендой: договоры, их возобновление, поступление платежей за использование имущества и так далее»,— заявлял в интервью “Ъ” 18 октября замглавы Минфина Алексей Моисеев; для реализации подобного маркетплейса типовые договоры аренды казенной недвижимости действительно необходимы.

Олег Сапожков