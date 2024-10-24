Хоть стой хоть прыгай

Объединение отечественных федераций, отвечающих за водные виды спорта, которое завершится на следующей неделе, проходит на фоне острого конфликта в одной из них. Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин, как утверждает главный тренер сборной страны Светлана Моисеева, в течение нескольких месяцев фактически «полностью игнорирует» ее и «дискредитирует» в глазах коллег. А сам господин Дружинин обвинил госпожу Моисееву в «попытке рейдерского захвата» Федерации прыжков в воду Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В публичную плоскость выплеснулся скандал в одной из отечественных спортивных федераций. Речь о Российской федерации прыжков в воду. Этот вид спорта долгое время входил в число наиболее успешных в стране и постоянно приносил высшие награды топовых соревнований, включая олимпийские, но примерно полтора десятилетия назад оказался в затяжном кризисе. На следующей неделе РФПВ прекратит существование, влившись в новую структуру-гигант. Она объединит все структуры, отвечающие за водные виды,— наряду с прыжками это плавание, синхронное плавание и водное поло. Объединение завершится конференцией 31 октября: на ней будет выбран глава объединенной федерации. Единственным кандидатом на этот пост является совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, которому, кажется, придется в том числе разбираться в отношениях между двумя ключевыми фигурами в РФПВ.

В четверг ее президент Станислав Дружинин рассказал «Матч ТВ» о «попытке рейдерского захвата» Федерации прыжков в воду Московской области.

Такой попыткой он считает состоявшееся в начале недели заседание членов региональной организации с целью избрания нового главы. Прежнего — Эдуарда Феоктистова — отправили в отставку в связи с «утратой доверия». Его сменщиком избрали наставника молодежной сборной страны Александра Цивинского. Станислав Дружинин, однако, заявил, что конференция была нелегитимной, и сообщил, что с «самозванцами и их протоколами будут разбираться Минюст и правоохранительные органы». Он указал на основную, по его мнению, виновницу «захвата», сказав, что конференция была созвана «по инициативе и под руководством главного тренера сборной России Светланы Моисеевой», вице-президента областной федерации.

Господин Дружинин сказал “Ъ”, что, на его взгляд, госпожа Моисеева, «укрепляя свои позиции», «решила провести фальшивые выборы».

Он напомнил, что Эдуарда Феоктистова на должность президента федерации избрали в 2020 году и «за это время никто не подавал в суд, никто не оспорил эти выборы»: «И тут неожиданно, известив о своем желании за пять дней, группа людей, которые не являются членами федерации, под ее руководством решили этот вопрос в разделе "разное", что не соответствует требованиям устава». Станислав Дружинин уверен, что произошли «майдановские действия революционного характера».

Как считают источники “Ъ”, в данном случае налицо очередной виток длящегося уже несколько месяцев конфликта.

О нем впервые стало известно в середине января. Тогда на сайте федерации неожиданно было опубликовано сообщение о том, что Светлана Моисеева покинула тренерский пост. Собеседники “Ъ”, знакомые с развитием событий, рассказывают, что оно появилось после того, как Станислав Дружинин открыто упрекнул госпожу Моисееву в «недостаточном контроле» над представителями тренерского корпуса федерации, имея в виду скандал с одним из них — Павлом Муякиным, он подозревался в сексуальных домогательствах по отношению к 19-летней спортсменке Марии Бруенок. Господин Муякин лишился работы в федерации, а об итогах анонсированного ею расследования инцидента ничего не известно. Источники “Ъ”, однако, настаивают, что, скорее всего, история с «сексуальными домогательствами» была лишь предлогом, чтобы «выдавить» трудившуюся главным тренером с 2016 года и некоторое время исполнявшую обязанности президента РФПВ Светлану Моисееву, которая «предъявляла слишком много претензий Станиславу Дружинину, до прихода в федерацию два с половиной года назад из регби ничего не знавшему о прыжках в воду».

Между тем отставка госпожи Моисеевой так и не была утверждена, и она продолжила трудиться на своем посту. Правда, сама она сказала “Ъ”, что с Нового года ее работа осложняется «постоянной дискредитацией» в «глазах» коллег со стороны президента РФПВ, который фактически «полностью игнорирует» ее «как тренера», например «общаясь исключительно через спортивного директора» и «используя различные поводы для придирок». Светлана Моисеева подчеркнула, что «хотела бы услышать замечания насчет своей работы от членов президиума РФПВ, но в последнее время в очном формате он не проводился».

Выборы нового президента Федерации прыжков в воду Московской области она оценивает как «абсолютно легитимные». Светлана Моисеева объяснила, что «тренеры лишь просили Эдуарда Феоктистова провести, как положено раз в год, общее собрание, чтобы услышать отчет о деятельности федерации», но он «проигнорировал» просьбу и не пришел на созванную «теми же людьми, которые его когда-то избирали», конференцию.

Обвинения в «рейдерском захвате» госпожа Моисеева охарактеризовала как «странные», заметив, что готова подтвердить их несостоятельность «в правоохранительных органах» «всеми необходимыми документами».

Сам Станислав Дружинин в разговоре с “Ъ”, однако, сказал, что у него «рабочие отношения» со Светланой Моисеевой, не став, впрочем, скрывать, что «к главному тренеру есть много вопросов, которые мы обсуждаем на исполкоме». Он уверен, что главные задачи РФПВ при нем выполняет: «Повысилась узнаваемость прыжков. Мы сняли художественный фильм, вкладываем много средств в развитие детско-юношеского спорта, впервые за всю историю появились призовые на соревнованиях, трансляции прыжков в воду на федеральном телеканале. Мы смогли создать новые турниры — такие как Кубок евразийских стран. Провели сборы в Китае. Все делаем ради развития спортсменов и их тренеров».

Однако очевидно, что не все лидеры прыжкового сообщества разделяют его точку зрения.

Олимпийская чемпионка, известная спортивная журналистка и эксперт Елена Вайцеховская, занимающая должность вице-президента РФПВ, дала понять “Ъ”, что крайне обеспокоена ситуацией со Светланой Моисеевой.

Госпожа Вайцеховская назвала ее «однозначно лучшим тренером сборной за минувшие полвека, который живет своей профессией 24 часа в сутки и с которым можно связывать надежды на возвращение сильных позиций в мире». Елена Вайцеховская уверена, что «особенно в нынешних условиях — условиях санкций, ограничивающих участие российских спортсменов в международных соревнованиях, когда нужно, несмотря на них, развивать молодежь, находить для нее мотивацию, нельзя допускать сведения счетов с наставником».

При этом она убеждена, что «из деятельности президента федерации не следует, что его интересуют прыжки в воду именно как спорт»: «Он явно тяготеет к показушной, скажем так, составляющей вроде турниров для медийных персон, съемок фильмов или открытия "тематических" ресторанов. Деньги идут в основном на нее. Но реальная эффективность РФПВ под большим вопросом. Ни одной альтернативы, чтобы компенсировать дефицит крупных международных состязаний, не появилось. Кубок евразийских стран слишком слаб по составу, чтобы его таковой считать. Сборы с зарубежными прыгунами — сплошная профанация, потому что прыгунов высокого уровня среди них нет. В самой федерации — дрязги и раскол, а ее члены отсечены от какой-либо информации, связанной с идеями руководства».

Алексей Доспехов, Евгений Федяков