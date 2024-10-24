Вашингтон и Берлин держат оборону

Союзники должны незамедлительно выслать Киеву приглашение в НАТО, чтобы добиться скорейшего завершения российского-украинского конфликта,— с таким посылом руководство Украины активно выступает на всевозможных площадках в последние недели. В этом Киев открыто поддерживают страны Балтии, Польша, а также один из лидеров Североатлантического альянса — Франция. Однако добиться желаемого у Украины вряд ли получится, поскольку в организации образовался целый блок противников подобной спешки, где в одном лагере оказались США и Германия — лидеры по объемам военной помощи Киеву — и Венгрия со Словакией, которых на Западе обвиняют в пророссийских настроениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Консенсуса в НАТО по вопросу немедленного принятия Украины до сих пор нет

Фото: Yves Herman / Reuters Консенсуса в НАТО по вопросу немедленного принятия Украины до сих пор нет

Фото: Yves Herman / Reuters

Украинские власти сделали ключевым элементом «плана победы», представленного недавно президентом Владимиром Зеленским и не вызвавшим у союзников большого энтузиазма, немедленное приглашение Киева в НАТО. Представители руководства страны за последние дни неоднократно утверждали, что этот шаг переломит ход конфликта и проложит путь к мирному урегулированию. Господин Зеленский даже заявил, что видит в альянсе «консенсус большинства» по этому поводу, добавив, что для него «не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась»,— «принципиальная вещь».

По его словам, сегодня Киев видит «уверенность во Франции», «понимает», что Украину поддержат британцы, и «считает», что таким же образом могут поступить итальянцы. Кроме того, среди сторонников подобного шага западные СМИ называют Польшу и страны Балтии. В частности, как заявила на днях глава Сейма Латвии Дайга Миериня, Рига надеется, что на саммите НАТО в 2025 году союзники смогут «принять политическое решение по приглашению Украины».

Тем не менее консенсуса в НАТО — в классическом понимании этого термина — нет. Издание Politico со ссылкой на источники в альянсе и ключевых странах блока рассказало, что как минимум семь государств выступают против «немедленного» приглашения Украины в организацию.

Так, против приглашения Украины в НАТО до завершения боевых действий выступают два ключевых союзника Киева — США и Германия. В Вашингтоне и Берлине опасаются, что подобный сценарий сопряжен с повышенными рисками вовлечения их стран и всего альянса в прямой конфликт с Россией.

Примечательно, речь идет даже не о вступлении Украины в блок, а лишь об отправке официального приглашения присоединиться к организации. Тем не менее одного этого, считают в ключевых военных державах Запада, достаточно для эскалации.

При этом открыто США свою позицию не выражают, а ссылаются на отсутствие консенсуса среди союзников, а также указывают на необходимость проведения Украиной глубоких реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией, что, впрочем, очевидно, никак не соотносится с требованием господина Зеленского «немедленно» пригласить его страну в альянс.

Против такого сценария для Киева также Венгрия и Словакия. Лидеров этих государств — Виктора Орбана и Роберта Фицо — на Западе принято считать пророссийскими политиками и анализировать их действия и заявления исходя из этой точки зрения. Однако их аргументация против отправки приглашения Украине, по сути, мало чем отличается от мотивов, которыми руководствуются США и Германия. Комментируя «план победы», господин Орбан назвал его «ужасающим», а господин Фицо — «хорошей основой для третьей мировой войны». Другими словами, Будапешт и Братислава также опасаются эскалации, с тем лишь исключением, что параллельно призывают к немедленному прекращению огня и переговорам.

Примечательно, что президент Словакии Петер Пеллегрини 24 октября во время визита в Германию заверил, что сошелся во мнении с канцлером Олафом Шольцем в том, что «вопрос о вступлении Украины в НАТО не находится на столе для обсуждения и даже не может попасть на этот стол». По его словам, «это нереально».

Politico утверждает, что есть еще как минимум три страны, выступающие против приглашения Украины. По словам чиновников НАТО, речь идет о Бельгии, Словении и Испании, которые «прячутся за спины США и Германии».

Между тем издание не упоминает и другие страны, позиция которых также может стать препятствием на пути приглашения Украины в НАТО, если партнеры приступят к обсуждению этого вопроса по существу.

Например, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на днях, комментируя первый пункт «плана победы» Владимира Зеленского, заявил, что перед отправкой приглашения Киеву альянсу необходимо согласовать четкие критерии для такого шага. По его словам, «если не будет подобной ясности», то вряд ли 32 союзника придут к общему мнению. Среди возможных критериев, которым должна соответствовать Украина, господин Брекельманс назвал борьбу с коррупцией.

Так или иначе, если верить оценке Владимира Зеленского, то из ведущих стран НАТО отправку приглашения поддерживают Великобритания, Франция и Италия, из которых сопоставимые с германскими объемы военной помощи Киеву предоставило только Соединенное Королевство. По данным Кильского института мировой экономики, Германия с 24 января 2022 по 31 августа 2024 года потратила на военную поддержку Украины €10,6 млрд, а Великобритания — €9,4. При этом Франция и Италия суммарно на эти цели израсходовали €4,5 млрд, что не составляет и половины от потраченной Берлином суммы. Кроме того, вклад Германии в помощь Украине в денежном выражении окажется выше, даже если к Франции и Италии добавить Польшу, Латвию, Литву и Эстонию. США же и вовсе за этот период предоставили Киеву военной поддержки на €56,8 млрд. Таким образом, голос Вашингтона и Берлина в данном контексте, очевидно, будет играть решающую роль.

В Москве заявляют, что стремление Украины в НАТО стало одной из причин конфликта, поэтому, как заверила 23 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «приглашение Киева в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сейчас, ни в будущем». «Единства в ЕС в этом вопросе нет, и большинство союзников киевского режима воздержались от критики предложений Киева, но дали понять, что не в восторге от этого плана, который таит в себе слишком большие риски неконтролируемой эскалации общей ситуации, ну и вообще противостояния с Россией»,— заявила госпожа Захарова.

Алексей Забродин