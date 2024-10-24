В портфель добавили химии

Завод «Уралхиммаш» перешел под контроль группы «Синара», которая стала владельцем 74,99% акций предприятия, ранее принадлежавших структурам Газпромбанка. В «Синаре» обещают сохранить профиль предприятия и развивать новые направления бизнеса. Ранее группа приобрела у Газпромбанка ООО «КриоГаз» — оператора технических газов. По мнению аналитика, «Синара» заинтересована в расширении своего портфеля активов в промышленной сфере, особенно в сегменте тяжелого машиностроения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПАО "Уралхиммаш"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ ПАО "Уралхиммаш"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О том, что группа «Синара» приобрела 74,99% акций АО «Уральский завод химического машиностроения» (около 3 млрд обыкновенных акций и 31 263 привилегированных акций типа А), говорится в сообщении, размещенном на сайте единого федерального реестра юридически значимых сведений. Согласно публикации, договор купли-продажи акций завода был заключен 28 августа. На декабрь 2023 года 99,99% акций предприятия принадлежали ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ПАО «ОМЗ»), контролирующим лицом группы является Газпромбанк.

В пресс-службе «Синары» подтвердили, что группа стала акционером «Уралхиммаша».

«В планах компании сохранить профиль предприятия и развивать новые направления бизнеса»,— уточнили в «Синаре».

В Газпромбанке, который сохранил небольшой пакет акций, пообещали продолжить работу над расширением площадки и запуском новых мощностей. Менеджмент продолжает оперативное управление предприятием, добавили в банке. Генеральным директором управляющей компании «Уралхиммаша» является Тамара Кобаладзе.

АО «Уральский завод химического машиностроения» («Уралхиммаш») расположено в Екатеринбурге. Является одним из крупнейших в России производителей оборудования для химической и нефтехимической отраслей.Выпускает шаровые резервуары, реакторное, колонное, теплообменное, емкостное оборудование, контейнеры-цистерны для транспортировки сжиженных углеводородных газов, аппараты с вращающимися барабанами.Согласно отчетности предприятия, выручка за 2023 год составила 13,1 млрд руб., увеличившись на 45,6% по сравнению с 2022 годом (9 млрд руб.). Чистая прибыль выросла за год в 2,1 раза — с 335,7 млн руб. до 689,4 млн руб. В планах «Уралхиммаша» — увеличить портфель заказов путем освоения новых видов продукции рентабельностью не ниже 35% и выйти на стабильный безубыточный объем производства не менее 9,1 млрд руб. в год.

Группа «Синара» основана в 2001 году Дмитрием Пумпянским. В нее входят более 40 предприятий, которые занимаются машиностроением, энергетическим, девелоперским, финансовым и аграрным бизнесом. Среди них: банк «Синара» и завод «Уральские локомотивы». После введения западных персональных санкций в 2022 году Дмитрий Пумпянский вышел из числа бенефициаров группы «Синара».

«Группа "Синара" заинтересована в расширении своего портфеля активов в промышленной сфере, особенно в сегменте тяжелого машиностроения. "Уралхиммаш" позволяет компании укрепить свои позиции на российском рынке промышленных решений и удовлетворить спрос на оборудование для крупных промышленных проектов»,— подчеркнул директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Он напомнил, что похожую сделку «Синара» совершила в 2022 году, приобретя за 20 млрд руб. у Газпромбанка бизнес по производству технических газов — ООО «КриоГаз». Тогда в «Синаре» объясняли, что покупка позволит компании открыть новое направление, связанное с развитием перспективных газовых технологий.

«Это высокотехнологичный бизнес, направленный в первую очередь на оказание аутсорсинговых услуг для металлургических и химических предприятий»,— говорил вице-президент группы «Синара» Евгений Гриценко.

По оценкам Ярослава Кабакова, стоимость «Уралхиммаша» может составлять от 10 млрд руб. до 15 млрд руб., исходя из выручки, прибыли и долговой нагрузки предприятия.

Анастасия Таначева